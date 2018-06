Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat indirekten Kontakt zu Saif al-Islam. Die "informellen Gespräche" mit dem flüchtigen Sohn des getöteten libyschen Ex-Machthabers Muammar al-Gadhafi liefen über Mittelsmänner, teilte Chefankläger Luis Moreno-Ocampo mit. Sollte sich der Gadhafi-Sohn dem Gericht stellen, habe er das Recht, dort einen fairen Prozess zu bekommen. Dem 39-Jährigen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des monatelangen Libyen-Konflikts vorgeworfen.

Nach Angaben von Vertretern des Tuareg-Volkes soll sich Saif al-Islam an der Grenze zum Niger aufhalten. Eine südafrikanische Zeitung hatte dagegen am Donnerstag berichtet, er befinde sich weiter in Libyen unter dem Schutz südafrikanischer Söldner.

Moreno-Ocampo zufolge soll eine Söldnergruppe angeboten haben, den Gadhafi-Sohn in ein afrikanisches Land zu bringen, das den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt. Die Strafverfolger aus Den Haag prüften deshalb Möglichkeiten, Saif al-Islam in einem Flugzeug im Luftraum eines Landes abzufangen, das den Gerichtshof anerkennt.

Bislang unbestätigten Medienberichten zufolge soll Saif al-Islam dem Nationalen Übergangsrat in Libyen aus seinem Versteck heraus Bereitschaft signalisiert haben, sich zu ergeben, wenn seine Überstellung nach Den Haag garantiert werde. Sein Vater Gadhafi war bei seiner Festnahme unter bislang nicht geklärten Umständen getötet worden.

Ausreichend Beweise für schwere Verbrechen

Ein Gerichtssprecher sagte, es sei üblich, dass der Gerichtshof gesuchten mutmaßlichen Tätern helfe, die sich stellen wollten. Moreno-Ocampo sagte dem Sender CNN, er glaube, ausreichend Beweise für schwere Verbrechen gegen Saif al-Islam zusammengetragen zu haben. "Wir glauben, dass wir einen starken Fall haben", betonte er. "Wir glauben, er sollte verurteilt werden."

Saif al-Islam werden Morde an Hunderten Zivilisten, Folterungen, militärische Gewalt gegen unbewaffnete Demonstranten und gezielte Massenvergewaltigungen vorgeworfen. Wegen dieser mutmaßlichen Verbrechen hatte das Tribunal Ende Juni internationale Haftbefehle gegen den damaligen Machthaber Gadhafi sowie gegen Saif al-Islam und Ex-Geheimdienstchef Senussi ausgestellt.

Im Falle eines Schuldspruchs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit könnte der Strafgerichtshof als Höchststrafe lebenslängliche Haft festlegen. Bei einem Verfahren in Libyen könnte die Todesstrafe drohen.

Neben Saif al-Islam wird auch Gadhafis früherer Geheimdienstchef Abdallah Senussi mit internationalem Haftbefehl gesucht. Senussi soll sich mit Unterstützern vom Niger aus nach Mali abgesetzt haben. Ob Saif al-Islam zu der Gruppe gehörte, ist unklar. Den Haag forderte die Regierung im Niger bereits zur Zusammenarbeit auf, um die Festnahme der beiden zu erreichen.