Der israelische Soldat Gilad Schalit hat sich nach seiner Freilassung versöhnlich gegenüber den Palästinensern gezeigt. Er äußerte die Hoffnung, dass die Vereinbarung über den Gefangenenaustausch helfen werde, Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu bringen, sagte er in einem ersten Interview, das er dem ägyptischen Staatsfernsehen gab.

Es würde ihn mit großer Freude erfüllen, wenn auch die verbliebenen rund 4.000 palästinensischen Insassen in israelischen Gefängnissen freikämen und zurück zu ihren Familien könnten. Schalit erzählte, er sei während seiner Gefangenschaft gut von seinen Bewachern behandelt worden. Der israelische Soldat war fünf Jahre lang von der radikalen Palästinenser-Organisation Hamas gefangen gehalten worden.

Vor einer Woche habe er erfahren, dass er freigelassen werden solle. "Ich glaube, die Ägypter waren in ihrer Vermittlung erfolgreich, weil sie sowohl zur Hamas als auch zu Israel gute Beziehungen haben." Er habe während seiner Gefangenschaft im Gazastreifen immer an seine Freilassung geglaubt. Schalit, der sichtlich aufgeregt war, sagte, er sei bei guter Gesundheit.

Netanjahu: "Gut, dass du zurückgekommen bist"

Nach der Ankunft in Israel traf Schalit seine Eltern. Sie nahmen den 25-Jährigen auf der Militärbasis Tel Nof südlich von Rechovot in Empfang, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit.

Netanjahu habe den Eltern zu Beginn des Treffens gesagt: "Ich habe euch euer Kind zurückgebracht." Und zu Schalit: "Willkommen in Israel, Gilad. Wie gut, dass du zurückgekommen bist." Auch Verteidigungsminister Ehud Barak sowie Generalstabschef Benny Ganz waren bei der Zusammenkunft anwesend. Anschließend flog ein Hubschrauber die Familie zurück in ihren Heimatort Mizpe Hila im Norden Israels. Dort begrüßten die Bewohner Schalit mit Jubel, Gesängen und Blumen.

Gilad Schalit Gilad Schalit Der heute 25 Jahre alte Soldat Gilad Schalit war ein schüchterner 19-jähriger Hauptgefreiter, als er am 25. Juni 2006 von der radikalislamistischen Hamas und zwei weiteren Palästinensergruppen an der Grenze zum Gaza-Streifen entführt wurde. Zwei seiner Kameraden wurden getötet, ein dritter schwer verletzt. Schalits mit Blut befleckte kugelsichere Weste wurde am Ort des Angriffs gefunden.



Drei Tage nach Schalits Entführung drangen israelische Truppen und Panzer in Gaza ein, Kampfflugzeuge griffen in den folgenden Monaten Ziele im Palästinensergebiet an. Die Befreiung Schalits erreichten die Israelis jedoch nicht. Deutschland und Ägypten führten seither indirekte Verhandlungen mit Israel und der Hamas. Der Soldat mit dem Kindergesicht ist seit seiner Entführung für die meisten Israelis zum Symbol geworden. Für sie ist es heilige Pflicht, jeden Soldaten oder zumindest dessen sterbliche Überreste nach Hause zu bringen – egal, was es kostet, ob Geld oder den Austausch von Gefangenen. Die Familie Seit seiner Verschleppung durfte Schalit einige Briefe und ein Tonband an seine Familie schicken. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz durfte ihn jedoch nicht besuchen. Journalisten aus aller Welt belagerten die Familie nach seiner Entführung tage- und wochenlang. Auch israelische Politiker und Armeechefs besuchten die verzweifelten Eltern, die zuletzt etwa 15 Monate lang vor dem Dienstsitz von Regierungschef Benjamin Netanjahu campierten.



Schalit, der wie sein Vater auch französischer Staatsbürger ist, wurde am 28. August 1986 in der Mittelmeerstadt Naharija geboren. Als er zwei Jahre alt war, zog seine Familie in das Dorf Mispe Hila. Der begeisterte Sportler machte seinen Schulabschluss mit Auszeichnung. Seinen Eltern Noam und Aviv half er oft in ihrer kleinen Pension auf dem Land. Doch das Idyll zerbrach, als Schalit verschleppt wurde. Da war er erst ein knappes Jahr bei der Armee, die für junge Männer und Frauen in Israel Pflicht ist.



Die Freilassung Schalits ist Teil eines Gefangenenaustausches, den Israel mit der Hamas vereinbart hatte. Israel will insgesamt 1.027 Palästinenser aus Gefängnissen entlassen. In einem ersten Schritt kamen 477 Inhaftierte frei. Der zweite Schritt, in dem 550 Gefangene freikommen sollen, ist in etwa zwei Monaten geplant. Deutschland und Ägypten hatten bei den schwierigen Verhandlungen vermittelt.

Jubel in Gaza und im Westjordanland

Hunderte Häftlinge wurden nach ihrer Freilassung jubelnd in den Palästinensergebieten begrüßt. In Ramallah küsste Palästinenserpräsident Mahmud Abbas freigelassene Gefangene, die zu seinem Amtssitz gebracht wurden.

Auch im Gazastreifen feierten Tausende Menschen die Ankunft von Häftlingen. Etwa 40 Gefangene sollen über Ägypten in Drittländer abgeschoben werden. In der Nähe des Übergangs Beitunia in das Westjordanland kam es während des Häftlingsaustauschs zu Zusammenstößen palästinensischer Demonstranten mit israelischen Sicherheitskräften.

Die israelische Armee teilte mit, etwa 1.500 Palästinenser hätten Steine geworfen und Reifen in Brand gesetzt. Die Einsatzkräfte hätten Tränengas eingesetzt.

Netanjahu warnte die freigelassenen palästinensischen Häftlinge davor, sich an neuen Gewalttaten gegen Israelis zu beteiligen. "Wer zum Terror zurückkehrt, muss die Konsequenzen tragen."