Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch vermutet, dass Rebellenkämpfer in der libyschen Stadt Sirte Anhänger des früheren Machthabers Muammar al-Gadhafi in großer Zahl gezielt getötet haben. In einem leer stehenden Hotel der Küstenstadt fanden Mitarbeiter von Human Rights Watch 53 bereits verwesende Leichen. Einige der Toten auf dem Rasen im Garten des Hotels El Mahari hatten den Schilderungen nach die Hände hinter dem Rücken gefesselt.

Der Zustand der Opfer lasse darauf schließen, dass sie zwischen dem 14. und 19. Oktober getötet worden seien, sagte der HRW-Experte Peter Bouckaert. Zu dieser Zeit hätten das Hotel Anti-Gadhafi-Kämpfer aus Misrata kontrolliert, hieß es unter Berufung auf Augenzeugen. Die Leichen seien von Blutspuren umgeben gewesen, der Grasboden habe Einschusslöcher gezeigt. Patronenhülsen wiesen laut Human Rights Watch auf AK-47- und FN-1-Gewehre hin.

Für den Nationalen Übergangsrat tätige Kämpfer sagten, das Hotel habe Gadhafi-Männern als Gefängnis für ihre Leute gedient. Sie hätten die Toten am Donnerstag entdeckt, als Gadhafi getötet wurde, und seien überzeugt, dass die Gadhafi-Truppen vor ihrer Flucht die Gefangenen umgebracht hätten.

Anwohner bargen die Leichen in Säcken und bereiteten das Begräbnis vor. Bereits vier der Toten seien als Bewohner von Sirte identifiziert.

Die in New York ansässige Organisation forderte den Nationalen Übergangsrat auf, umgehend zu ermitteln, wie die Menschen zu Tode kamen. Die Verantwortlichen müssten gefunden werden.