ZEIT ONLINE: Frau Sulaiman, amnesty international hat vor einigen Tagen einen Bericht veröffentlicht, in dem beschrieben wird, wie das Assad-Regime Exil-Syrer bedroht. Auch Sie werden in dem Bericht erwähnt. Wie erleben Sie diese Bedrohungen hier in Deutschland?

Sulaiman: Der Druck, dem ich und die anderen syrischen Oppositionellen ausgesetzt sind, ist immens. Ich bekam E-Mails, Facebook-Nachrichten und Anrufe von unbekannten Personen, die ihre Namen nicht nannten. Sie sagten mir: "Deine Aktivitäten sind nicht gut für dich. Sie könnten dich und deine Familie in Syrien in Gefahr bringen und dir schaden."

ZEIT ONLINE: Haben Sie keine Angst, dass Ihnen etwas zustößt?

Sulaiman: Man kann mir damit vielleicht Angst machen, aber im Endeffekt lebe ich hier in Deutschland. Ich weiß, dass ich hier in Sicherheit bin und dass ich bei den deutschen Behörden jederzeit Anzeige erstatten kann. Aber was wirklich schmerzt, ist das, was unsere Familien in Syrien gerade erleben. Das Regime in Syrien will uns einschüchtern und bedroht sie deshalb. Unsere Familien können sich an keine Behörde und keine Polizei wenden, die sie beschützt. Im Gegenteil: Täten sie das, würden sie umso mehr bedrängt. Das setzt uns Aktivisten im Ausland einem riesigen psychischen Druck aus.

Sondos Sulaiman Sondos Sulaiman ist eine syrische Aktivistin, die seit 2001 in Deutschland lebt und sich in einer Oppositionspartei gegen das Assad-Regime engagiert. Seit dem Ausbruch der Proteste in Syrien ist sie mehrmals Opfer von Drohungen und Hack-Attacken auf ihr Facebook-Profil geworden.

ZEIT ONLINE:Als Sie die Drohanrufe und E-Mails bekamen, haben Sie da Anzeige erstattet?

Sulaiman:Nein, das habe ich nicht. Mir wurde davon abgeraten. Denn es ist schwierig nachzuvollziehen, wer diese E-Mails schickt oder anruft. Es dauert sehr lange, das herauszufinden. Diese Absender verstecken ihre IP-Adressen mit speziellen Programmen.

ZEIT ONLINE:Im Bericht von amnesty international heißt es, syrische Botschaftsmitarbeiter könnten hinter diesen Einschüchterungsversuchen stecken.

Sulaiman:Definitiv. Ich habe keine Zweifel daran, dass das von Botschaftsmitarbeitern kommt. Aber die Drohungen, die ich bekam, sind nichts Neues. Seit zehn Jahren bin ich aktiv in der syrischen Oppositionspartei Al-Hadatha, und seitdem werden ich und die anderen Aktivisten direkt von der syrischen Botschaft unter Druck gesetzt, damit wir unsere friedlichen Demonstrationen vor dem Botschaftsgebäude beenden. Manchmal kamen irgendwelche Leute an und beschimpften uns während dieser Demonstrationen.