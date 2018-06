Mit einem verzweifelten Hilferuf hat sich die syrische Protestbewegung an die internationale Staatengemeinschaft gewandt. Tausende Regimegegner demonstrierten unter dem Motto "Flugverbotszone zum Schutz der Zivilisten". Der Slogan der Demonstranten spielt auf Libyen an, wo die Nato mit Luftangriffen ein Flugverbot durchgesetzt hatte – offiziell, um Zivilisten vor den Attacken der Truppen des Diktators Muammar al-Gadhafi zu schützen.

Die Regierungstruppen töteten während der Proteste nach Angaben von Aktivisten 37 Menschen. Die meisten Toten zählten die Gegner des Regimes von Präsident Baschar al-Assad in den Städten Homs und Hama. Die meisten von ihnen seien erschossen worden, hieß es. In Homs sei ein 80 Jahre alter Mann unter den Opfern. Menschenrechtsaktivisten sprachen dort von mindestens 30 getöteten Menschen.



Türkei gewährt geflüchteten Offizieren Zuflucht

Derweil berichtete die New York Times, dass die türkische Regierung nicht nur syrischen Zivilisten Zuflucht gewährt, sondern auch kämpfenden Deserteuren. Die Freie Syrische Armee habe sich in einem Lager im Süden der Türkei unter dem Kommando eines geflüchteten Offiziers organisiert, schrieb die Zeitung nach einem Treffen mit dem Anführer der Gruppe, Oberst Riad al-Asaad. Bei dem Interview sei ein Vertreter des türkischen Außenministeriums anwesend gewesen, hieß es weiter.



Türkische Regierungsvertreter hätten erklärt, die Gruppe werde aber nicht direkt militärisch oder mit Waffenlieferungen unterstützt. "Wir gewähren diesen Menschen aus humanitären Gründen vorübergehend Unterkunft, und das wird erstmal so bleiben", sagte ein Sprecher des Außenministeriums der Zeitung. In dem Lager in der Türkei sollen sich 60 bis 70 Mitglieder der Gruppe aufhalten. Die türkische Regierung hatte die einst freundschaftlichen Kontakte nach Damaskus weitgehend auf Eis gelegt, nachdem das Regime in Damaskus nicht von der brutalen Unterdrückung der Regimegegner ablassen wollte.