An jenem 29. Oktober 1988, einem Samstag, hatte Wolmer Pinilla nichts weiter vor. Er sagte daher sofort zu, als ihn ein Freund zum Fischen einlud. Um neun Uhr morgens lief der damals 26-Jährige hinunter zum Rio Arauca, dem Fluss, der Venezuela von Kolumbien trennt. Dort warteten bereits die anderen Teilnehmer des Ausfluges in einem mit einem Motor ausgerüstetes Kanu. Sie stammten wie Pinilla fast alle aus El Amparo, einem kleinen Grenzdorf auf venezolanischer Seite. "Manche waren schon betrunken", erinnert sich der Fischer, "aber es waren ehrliche Leute, keine Subversiven."

Die Stimmung war ausgelassen, als die 16 Fischer gegen elf Uhr vormittags einen schmalen Seitenarm des Rio Arauca, den Caño Colorado, erreichten. Sie wussten, dass dort reichlich Coporo vorkam, ein bis zu drei Kilogramm schwerer Süßwasserfisch. Die mit Nylonangeln und Bögen ausgerüsteten Männer waren noch nicht weit von der Mündung entfernt und recht nahe am Ufer, als sie attackiert wurden: Ohne Vorwarnung prasselten Maschinengewehrsalven auf sie nieder. Granaten schlugen neben dem Boot ein.

Pinilla warf sich geistesgegenwärtig ins Wasser, und schwamm so schnell er konnte davon. Eine Kugel streifte seinen Körper. Nach einer halben Stunde wagte er sich erschöpft an Land. Mit ihm rettete sich nur sein Gefährte José Arias. Die übrigen Fischer starben. Mehrere wurden aus kurzer Distanz mit Kopfschüssen getötet.

Als kolumbianische Rebellen beschuldigt

Fünf Tage nach dem Massaker berief Venezuelas damaliger Präsident Jaime Lusinchi in der Hauptstadt Caracas eine Pressekonferenz ein. Der Sozialdemokrat feierte den Erfolg der Armee, die erfolgreich eine Gruppe "kolumbianischer Guerilleros" ausgeschaltet habe. Die Überlebenden widersprachen. Medien, Opposition und Mitglieder der Regierungsfraktion schlugen sich auf ihre Seite. Doch die Militärjustiz sprach die 19 Täter frei – über drei Instanzen hinweg. Alle gehörten der kurz zuvor gegründeten Eliteeinheit Comando Especifico José Antonio Paez (CEJAP) an, die an der Grenze zu Kolumbien nach Venezuela einsickernde Rebellen aufspüren sollte.

Pinilla, Arias und die Familien der Opfer gaben dennoch nicht auf. Mit Hilfe der Menschenrechtsorganisation Provea brachten sie ihren Fall vor den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte . Im Januar 1995 urteilte das Gericht, das in Costa Rica angesiedelt ist, zu ihren Gunsten und forderte die Regierung in Caracas auf, die öffentlich bekannten Täter erneut vor Gericht zu stellen.

Doch in den darauf folgenden Jahren passierte nichts: Drei Staatsschefs lösten sich im venezolanischen Präsidentenpalast Miraflores ab. Zehn Jahre nach der Tat, 1998, gewann der frühere Oberst Hugo Chávez die Präsidentschaftswahl gegen das marode politische Establishment. Doch die Schuldigen von El Amparo blieben weiter ungestraft.

Die Täter machten Karriere

Pinilla und die Hinterbliebenen der Opfer zogen wieder vor den Interamerikanischen Gerichtshof. Der verpflichtete 2010 die Chávez-Administration, innerhalb von vier Monaten einen Zeitplan für die Umsetzung des mittlerweile 16 Jahre alten Urteils vorzulegen. Das Chronogramm liegt bis heute nicht vor. Immerhin wurden zwei Staatsanwälte mit dem Fall beauftragt.

Die mutmaßlichen Drahtzieher des Blutbades machten derweil seelenruhig Karriere; in der sozialistischen Bewegung von Chávez wie auch im regierungskritischen Lager. CEJAP-Chef Enrique Vivas Quintero gehörte zu den Mitgründern von Chávez' erster Partei MVR (Movimiento Quinta República), für die er ab 1998 als Abgeordneter im Lateinamerikanischen Parlament (Parlatino) saß. Marineoffizier Ramón Rodrigo Chacín fungierte unter Chávez gar zweimal als Innenminister.