Bundespräsident Christian Wulff ist zu einem nicht angekündigten Besuch in Afghanistan eingetroffen. Nach einem Treffen mit Menschen- und Bürgerrechtlern wurde er von seinem Amtskollegen Hamid Karsai offiziell begrüßt. Karsai empfing Wulff im Präsidentenpalast im Stadtzentrum von Kabul mit militärischen Ehren und nannte ihn einen "alten Freund Afghanistans". Anschließend wollten beide zu einem Gespräch zusammenkommen.

Das Treffen der beiden Staatsoberhäupter dient auch der Vorbereitung der großen Afghanistan-Konferenz Anfang Dezember in Bonn. Die Konferenz soll die Zeit nach einer vollständigen Übernahme der Sicherheitsverantwortung durch die Afghanen nach 2014 vorbereiten.

Wulff: "Afghanistan nicht im Stich lassen"

Vor dem Termin mit Karsai hatte sich Wulff schon mit afghanischen Menschen- und Bürgerrechtlern getroffen. Bei dem Gespräch in der Hauptstadt Kabul ging es auch um die Menschenrechtslage und die Situation der Frauen im Land.

Wulff sagte, die Wahrung der Menschenrechte sei für Deutschland ein zentrales Anliegen: "Ich habe großen Respekt vor den Leistungen der afghanischen Zivilgesellschaft." Diese spiele im Übergangsprozess hin zur vollen Souveränität des Landes eine entscheidende Rolle. Deutschland werde Afghanistan auch nach dem für Ende 2014 geplanten Abzug der internationalen Truppen ein Freund und Partner sein. "Deutschland wird Afghanistan nicht im Stich lassen", sagte Wulff.

Der letzte Bundespräsident in Afghanistan war Lübke

Wulffs Besuch ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten seit 44 Jahren. Zuletzt war Bundespräsident Heinrich Lübke 1967 zu einem offiziellen Besuch in Kabul gewesen. Im Mai 2010 hatte Wulffs Vorgänger Horst Köhler deutsche Soldaten in Afghanistan besucht. Mit Karsai traf er damals nicht zusammen. Wenig später war Köhler wegen umstrittener Äußerungen über das deutsche Militärengagement in Afghanistan zurückgetreten.

Wulffs Reise sollte ursprünglich schon im September stattfinden, war dann aber aus Sicherheitsgründen kurzfristig verschoben worden. In dem Land sind derzeit etwa 5.000 deutsche Soldaten stationiert, mit ihrem Abzug soll Ende dieses Jahres begonnen werden.

In seiner gut einjährigen Amtszeit als Staatsoberhaupt hat sich Wulff bisher mit Äußerungen zum deutschen Militäreinsatz am Hindukusch zurückgehalten. Bei einem Truppenbesuch in Deutschland hatte er mehr Rückendeckung für die Soldaten im Auslandseinsatz gefordert, bei anderer Gelegenheit aber auch die öffentliche Debatte über solche Einsätze als sinnvoll bezeichnet.