Der griechische Premier Giorgos Papandreou vergleicht den Weg seines Landes gern mit einer Odyssee. Wie in Homers Epos sei die Irrfahrt zwar von schweren Prüfungen und gefährlichen Abenteuern begleitet, werde aber am Ende mit der Heimkehr des Helden glücklich enden, will Papandreou damit sagen. Doch was wir jetzt erleben, erinnert an eine andere Seefahrt, die Jungfernreise der Titanic . Während das Schiff in pechschwarzer Nacht auf den Eisberg zu dampft, will der Kapitän nun die Passagiere über den Kurs abstimmen lassen: Steuerbord oder Backbord? Volldampf voraus oder alle Maschinen zurück?

Nicht nur Griechenlands Euro-Partner rätseln, was Papandreou mit der Ankündigung einer Volksabstimmung über den Schuldenschnitt bezweckt, dem er selbst erst vor einer Woche in Brüssel zugestimmt hat. Auch in Griechenland schütteln die meisten Kommentatoren ratlos die Köpfe. Erhofft sich Papandreou einen Befreiungsschlag? Will er mit der Ankündigung einer Volksabstimmung seinen Geldgebern neue Zugeständnisse abringen? Oder hat er vor den Problemen kapituliert und plant einfach einen heroischen Abgang von der politischen Bühne?

Noch ist unklar, wann der Premier die Bürger wählen lassen will und worüber genau sie abstimmen sollen. Papandreou könnte versuchen, die Fragestellung zuzuspitzen: Euro oder Drachme? Aktuelle Umfragen zeigen: sieben von zehn Griechen wollen an der Gemeinschaftswährung festhalten.

Die Bürger könnten nein sagen zum Sparkurs

Eine solche Abstimmung könnte Papandreou also gewinnen. Sicher ist das aber keineswegs. Denn viele Wähler werden versucht sein, das Referendum zu einem Votum über die zunehmend unpopuläre Regierung zu machen.

Sie könnten nein sagen zu einem Sparkurs, der das Land immer tiefer in die Rezession treibt und Monat für Monat Zehntausende Arbeitsplätze kostet. Sie könnten nein sagen zu einer schreiend ungerechten Steuerpolitik, die einer fünfköpfigen Familie mit 25.000 Euro Jahreseinkommen fast siebenmal so viel Steuern abverlangt wie bisher, während die Belastung eines kinderlosen Ehepaars, das 100.000 Euro im Jahr verdient, nur um 2,6 Prozent steigt. Sie könnten nein sagen zu einer Regierung, die Reformen verspricht, aber nicht den politischen Willen und die Kraft hat, sie umzusetzen. Sie könnten nein sagen zu einer Politik, die ihnen immer neue Opfer abverlangt, aber keine Früchte trägt.