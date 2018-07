Der ägyptische Militärrat hat trotz der gewalttätigen Unruhen eine Verschiebung der Parlamentswahl ausgeschlossen. Die Generäle, die nach dem Abgang von Präsident Husni Mubarak im Februar die Macht übernommen hatten, erklärten bei einer Pressekonferenz mit der Wahlkommission, sie wollten möglichst bald die Verantwortung an eine gewählte zivile Regierung abgeben.

Deshalb solle der vereinbarte Zeitplan Tage eingehalten werden. Die Parlamentswahl soll am Montag beginnen und in drei Phasen stattfinden und im Januar enden. Im Juni soll dann ein neuer Präsident gewählt werden. Ägyptens Innenminister Mansur Essaui hatte wegen der Proteste eine Verschiebung der Parlamentswahl vorgeschlagen.

Auf dem Tahrir-Platz im Zentrum Kairos harren noch immer Zehntausende Demonstranten aus. In der Nacht lieferten sich Gegner des Militärrats und Sicherheitskräfte in der ägyptischen Hauptstadt und anderen Städten erneut Straßenschlachten. In Kairo kam es vor allem rund um das Innenministerium zu Zusammenstößen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Erst am frühen Morgen habe sich die Lage beruhigt, berichtete ein Korrespondent des arabischen Senders al-Jazeera. Auch in den Städten Tanta, Ismailia und Alexandria kam es zu Protestkundgebungen und gewaltsamen Zusammenstößen.

Der Protest der vorwiegend jungen Demonstranten richtet sich vor allem gegen die Sicherheitskräfte des Innenministeriums, die seit dem vergangenen Freitag mit Gewalt gegen die Protestbewegung vorgehen. 35 Menschen sollen seither getötet worden sein. Nach Angaben von al-Jazeera beschuldigt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die Polizei, auch scharfe Munition einzusetzen und Demonstranten in den Kopf zu schießen. 22 Menschen seien dadurch ums Leben gekommen. Die Polizei hatte erklärt, sie habe keine scharfe Munition eingesetzt.

Militärrat entschuldigt sich

Der Militärrat entschuldigte sich nun für die getöteten Opfer. In einer Mitteilung drückte er sein Bedauern aus und bat "für den Märtyrertod loyaler Kinder Ägyptens" um Verzeihung. Die jüngste Protestwelle hatte am vergangenen Freitag mit einer Demonstration begonnen, bei der die Menschen eine schnellere Machtübergabe an eine zivile Regierung gefordert hatten.

Am Dienstag ging der Militärrat auf einige Forderungen der Demonstranten ein. Er nahm den Rücktritt der umstrittenen Übergangsregierung an und kündigte die Präsidentenwahl für Juni 2012 an. Im Juli will das Militär dann endgültig die Macht abgeben. Vielen Ägyptern gehen diese Zugeständnisse aber nicht weit genug.

Zudem sind wichtige Fragen im politischen Wandel Ägyptens noch offen . Beispielsweise ist ungewiss, welche Rolle der Präsident in Zukunft spielen wird. Eine neue Verfassung wird erst nach der Parlamentswahl formuliert werden und viel deutet darauf hin, dass das Staatsoberhaupt künftig weniger Befugnisse haben wird.

Mitglieder des Obersten Militärrates wehrten sich gegen Vorwürfe, sie würden die Methoden des alten Regimes anwenden. In den staatlichen Medien erklärten sie, nach dem Abgang Mubaraks hätten sie sich der Verantwortung gestellt. Sie hätten zudem keinerlei Interesse daran, das Land zu regieren.

Großimam ermahnt Sicherheitskräfte

Der Großimam der sunnitischen Kairoer Universität Al Ashar, Ahmed el Tajjeb, hat die Polizei aufgefordert, nicht weiter auf die Demonstranten zu schießen. Jeder "mit Blut befleckte Dialog" sei zum Scheitern verurteilt und "seine Früchte werden bitter sein", erklärte Tajjeb in einer im Staatsfernsehen verbreiteten Botschaft. Die Führung der Polizei müsse "unverzüglich" den Befehl ausgeben, dass die Sicherheitskräfte ihre Waffen nicht gegen die Demonstranten richten dürften.

Die UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay forderte eine unabhängige Untersuchung und rief die ägyptischen Behörden ebenfalls auf, "die ganz klar exzessive Anwendung von Gewalt gegen Demonstranten" zu beenden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte an den Militärrat und die Sicherheitskräfte, nicht mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorzugehen.