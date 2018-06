Die Arabische Liga hat wegen der brutalen Niederschlagung der Protestbewegung in Syrien Sanktionen gegen die Führung in Damaskus verhängt. Die Außenminister der Liga beschlossen, die Handelsbeziehungen mit Syrien auf Eis zu legen, Konten der syrischen Führung einzufrieren und Politiker mit Einreiseverboten zu belegen. Mit mehr als 50 Toten hielt die Gewalt in Syrien am Wochenende unvermindert an.

Von dem Stopp der Handelsgeschäfte mit der syrischen Regierung seien nur Lebensmittel ausgenommen, teilte Katars Regierungschef Scheich Hamad ben Dschassem el Thani nach dem Treffen in Kairo mit. Zudem sollen die Flugverbindungen zwischen den arabischen Ländern und Syrien ausgesetzt und die Zusammenarbeit mit der syrischen Zentralbank eingestellt werden.

Irak und der Libanon enthielten sich

Es sind die umfassendsten Sanktionen, die von der Arabischen Liga jemals gegen ein Mitgliedsland verhängt wurden. Von den 21 Mitgliedern der Liga, die wegen der Gewalt bereits die Mitgliedschaft Syriens ausgesetzt hatte, stimmten 19 für die Sanktionen. Der Irak und der Libanon enthielten sich. Dafür unterstützt die Türkei die Sanktionen, wie Außenminister Ahmet Davutoglu sagte.

Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle begrüßte die Sanktionsbeschlüsse. "Die Staaten der Arabischen Liga nehmen damit ihre Verantwortung für Frieden und Stabilität in ihrer Region wahr", hieß es in einer Mitteilung des Ministers. Die Beschlüsse verdeutlichten die zunehmende internationale Isolation der syrischen Machthaber selbst in ihrer eigenen Region. Laut Westerwelle werde sich Deutschland für UN-Sanktionen einsetzen.

Assad lässt Ultimatum verstreichen

Mit den Strafmaßnahmen will die Arabische Liga Syriens Präsident Assad zu einem Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten bewegen. Das syrische Regime hatte am Freitag auch das letzte Ultimatum der Arabischen Liga verstreichen lassen. Die Führung in Damaskus weigerte sich, 500 Beobachter ins Land zu lassen. Diese sollten den Abzug von Soldaten aus den Städten überwachen und Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Seit Beginn der Unruhen im März sind laut UN-Schätzungen mehr als 3.500 Menschen ums Leben gekommen.

Allein am Samstag starben in Syrien mindestens 24 Menschen – sowohl Zivilisten als auch Angehörige der Sicherheitskräfte. Bei einem Überfall von Deserteuren auf einen Konvoi in der Provinz Idlib wurden acht Soldaten getötet und 40 weitere verwundet, berichtete eine syrische Menschenrechtsorganisation mit Sitz in London. Zu dem Angriff bekannte sich die Freie Armee Syriens, eine aus Deserteuren zusammengesetzte Miliz. In der Provinz Homs seien 16 Zivilisten, unter ihnen drei Kinder, von Sicherheitskräften erschossen worden, berichteten Aktivisten der Opposition. Aufgrund einer Medienblockade der Regierung lassen sich Berichte aus Syrien nicht von unabhängiger Seite überprüfen.