Großbritanniens Premierminister David Cameron hat Iran mit "ernsten Konsequenzen" gedroht. Die Erstürmung der britischen Botschaft in Teheran durch Demonstranten sei "empörend" und "nicht zu verteidigen". Sein Land mache die iranische Regierung für den Vorfall verantwortlich und werde über die entsprechenden Konsequenzen beraten.

Diplomaten zufolge will Großbritannien seine Botschaft in Teheran vorerst geschlossen halten. Dort werde es am Mittwoch keinen Geschäftsverkehr geben, hieß es. Es würden Vorkehrungen getroffen, das Botschaftspersonal aus Iran auszufliegen. Von der Regierung in London gab es dazu keine Stellungnahme.

Cameron sagte, es sei "eine Schande", dass Irans Regierung die britischen Mitarbeiter und das britische Eigentum nicht habe verteidigen können. Diejenigen, die hinter dem Angriff steckten, müssten jetzt zur Verantwortung gezogen werden. Man habe Irans Regierung mitgeteilt, dass man sie für schuldig halte, weil sie die Botschaft nicht geschützt hätte.

Außenminister William Hague sagte: "Wir ziehen die iranische Regierung zur Rechenschaft für ihr Versagen, ausreichende Maßnahmen zum Schutz unserer Botschaft zu ergreifen." Er warf Teheran den Bruch des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vor. Hague will eine Erklärung im britischen Parlament abgeben, die nach Einschätzung von Mitarbeitern "deutlich und hart" sein werde.

Iran bedauert "Verhalten einiger Demonstranten"

Das iranische Außenministerium äußerte sein Bedauern über das "inakzeptable Verhalten einiger Demonstranten" und versprach eine Untersuchung des Vorfalls. Man sei den internationalen Vereinbarungen zur Immunität und Sicherheit von Diplomaten verpflichtet.

US-Präsident Barack Obama bezeichnete den Angriff als "inakzeptabel". Die Regierung in Teheran sei verpflichtet, die diplomatischen Vertretungen zu schützen. "Dass Randalierer einfach die Botschaft stürmen und in Brand setzen können, ist ein Zeichen dafür, dass die iranische Regierung ihre internationalen Verpflichtungen nicht ernst nimmt", sagte Obama.

Auch Deutschland, Frankreich, die Europäische Union und die Vereinten Nationen verurteilten die Ereignisse. Der UN-Sicherheitsrat äußerte in seiner Resolution zudem "tiefe Besorgnis" und forderte Iran auf, seine Verpflichtungen zum Schutz von Diplomaten zu erfüllen.