Die Bundesregierung verlangt von Israel einen sofortigen Stopp des Siedlungsbaus in den besetzten Palästinensergebieten. "Wir fordern die israelische Regierung auf, alle Siedlungsaktivitäten ohne Verzug einzustellen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Siedlungsbau in Ost-Jerusalem und dem Westjordanland seien völkerrechtswidrig und durch nichts zu rechtfertigen. Seibert sprach von einer "besorgniserregenden Entwicklung" im Nahen Osten. Deutschland rufe beide Seiten zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.



Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte einen beschleunigten Ausbau der Siedlungen angeordnet, nachdem die Palästinenser in die Unesco aufgenommen worden waren.



Auch die Europäische Union (EU) forderte Israel zur Rücknahme seines Siedlungsbeschlusses aufgefordert. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton appellierte an die israelische Regierung, die Entscheidung über den Bau von 2.000 neuen Wohnungen rückgängig zu machen.

"Gefährliche Spirale"



Deutschland fürchtet, dass einseitige Schritte wie der israelische Siedlungsbau oder der palästinensische Aufnahmeantrag in der Unesco den gerade erst begonnenen Prozess zur Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen untergraben. Regierungssprecher Seibert sagte: "Die Parteien, die solche einseitigen Schritte unternehmen, riskieren damit fahrlässig eine weitere Eskalation des Konflikts." Israel und Palästinenser müssten aus dieser "gefährlichen Spirale" aussteigen.



Außenminister Guido Westerwelle (FDP) äußerte in einer schriftlichen Mitteilung, das Ziel eines Palästinenserstaates könne nur über Verhandlungen erreicht werden. "Es gibt keine Abkürzungen durch Aufnahmeanträge in internationale Organisationen, die an der Lage vor Ort nichts ändern."

Israel hält Geld zurück



Neben der Beschleunigung des Siedlungsbaus will Israel außerdem Steuer- und Zollrückzahlungen vorerst nicht an die Palästinenser weiterleiten. Das sagte ein israelischer Regierungssprecher. Israelische Medien berichteten, es gehe um eine Zahlung von 100 Millionen Dollar – umgerechnet rund 72,5 Millionen Euro.



Die Palästinenserführung reagierte empört auf die Maßnahmen Israels. "Mit dieser Entscheidung wird das Ende des Friedensprozesses beschleunigt", sagte Nabil Abu Rudeineh, Sprecher von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Israel nehme die Entscheidung der Unesco nur als Vorwand.

"Der Ausbau von Siedlungen hat nicht aufgehört, bevor die Unesco Palästina als Mitglied aufgenommen hat, und wird auch danach nicht aufhören", sagte der Sprecher. Die Palästinenser aber haben einen Siedlungsstopp zur Bedingung von Friedensverhandlungen gemacht.