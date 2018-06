An dem Tag, an dem Griechenland eine neue Regierung bekommen wird, öffnet Terry Pantazis wie jeden Morgen um zehn sein kleines Fotogeschäft im Zentrum von Athen. Er zieht den Rollladen vor der Glastür hoch, knipst das Licht in den Vitrinen an, in denen Kameras und Filme liegen, und holt sich einen Cappuccino aus dem Café gegenüber.

An diesem Freitagmorgen aber ist etwas anders: Terry Pantazis ist erleichtert. "Es ist gut, dass Lucas Papademos jetzt Ministerpräsident wird ", sagt er. "Er ist hervorragend ausgebildet, er kennt sich in der Wirtschaft aus, ich glaube, das wird unserem Land gut tun." Dass Papademos kein Politiker ist, gefällt ihm: "Er wird zwei Monate lang einfach seinen Job machen, und nicht heute dies sagen und morgen das, so wie es unsere Politiker machen."

Was Terry Pantazis sagt, denken viele Griechen. Das Theater der vergangenen Tage hat ihr ohnehin geringes Vertrauen in ihre Politiker noch weiter schwinden lassen. Endlich wurde eine Entscheidung getroffen, endlich ist Schluss mit der Unsicherheit, endlich geht es weiter. Ein Land atmet auf.

Auch die griechischen Medien reagieren überwiegend positiv. Angesichts der großen Probleme sei Papademos der richtige Mann, er kenne die Märkte und sei in der europäischen Politik und Finanzwelt gut vernetzt. Papademos sei, schreibt die Zeitung Ta Nea , eine "Wahl der Vernunft".

Papademos muss auch an die Reichen ran

Die Frage ist nur, ob Vernunft reicht. Lucas Papademos muss die anstehenden Reformen nicht nur durchs Parlament bringen, sondern auch dem Volk neu vermitteln, warum sie nötig sind .

Um das Vertrauen, das ihm jetzt entgegengebracht wird, nicht zu verspielen, muss er vor allem für Gerechtigkeit sorgen: Seine Unterstützer erwarten, dass endlich die ganze Gesellschaft dazu beiträgt, Griechenland zu reformieren und zu ändern – nicht nur die kleinen Leute, die immer schon ihre Steuern zahlten und sich bald die Miete ihrer Wohnungen nicht mehr leisten können.

Papademos muss auch an die Reichen ran, die den Staat jahrzehntelang im Stich gelassen haben, und die Straflosigkeit für Steuersünder aufheben.