Sanktionen, Provokationen, Aktionen, Reaktionen – was sich derzeit zwischen Großbritannien und Iran abspielt, scheint einem programmierten Ablaufplan zu folgen. Jeder Schritt scheint in fataler Weise zwangsläufig, auch der vorläufig letzte: Großbritannien lässt die iranische Botschaft in London schließen . Einen Tag zuvor hatten in Teheran mindestens 200 Angehörige der regierungstreuen Basidsch-Miliz die britische Botschaft besetzt – als Vergeltung für die jüngst beschlossenen Sanktionen gegen den iranischen Finanzsektor, wonach die britischen Banken ihre gesamten Geschäfte mit iranischen Instituten beenden sollen . Die britische Regierung hatte so wiederum mit anderen westlichen Staaten auf den letzten IAEA-Bericht reagiert, nach dem klar ist, dass Iran Atomwaffen bauen will.

Überraschend kam die Erstürmung der Botschaft indes nicht. Schon am vergangenen Sonntag hatte das iranische Parlament beschlossen, die Beziehungen zu Großbritannien einzuschränken und den Botschafter auszuweisen. Und bereits da wurde offen ausgesprochen, was noch folgen könnte, hatte doch der Abgeordnete Mehdi Kuchaksadeh an die Erstürmung der US-Botschaft vor 32 Jahren erinnert: "Die britische Regierung sollte wissen, dass das Volk ihr aufs Maul hauen wird, wenn sie auf ihrer teuflischen Haltung beharrt – genauso wie es damals dem amerikanischen Spionagenest geschehen ist."

Die Demütigung von 1979

Im Gegensatz zu 1979 wurden dieses Mal keine Geiseln genommen. Das Botschaftsgebäude aber und Unterkünfte der Mitarbeiter in einem anderen Stadtteil wurden schwer beschädigt. Dabei wurden zahlreiche dienstliche und persönliche Gegenstände zerstört oder entwendet. Auch die deutsche Schule war betroffen.



Ohne Genehmigung führender Politiker werden diese Gewaltaktionen kaum durchgeführt worden sein. Iran ist eine Diktatur mit schlagkräftigen Sicherheitsdiensten und Milizen. Vor allem seit den landesweiten Demonstrationen nach der zweifelhaften Präsidentenwahl im Jahr 2009 werden Proteste radikal unterdrückt. Die Erstürmung einer Botschaft ohne offizielle Rückendeckung wäre deshalb schlicht unmöglich.