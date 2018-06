Das italienische Abgeordnetenhaus hat ein Spar- und Reformpaket gebilligt, mit dem Italien die Schuldenkrise überwinden soll. Das Unterhaus verabschiedete in Rom das Maßnahmenbündel, das unter anderem den Verkauf von Staatseigentum, Bürokratieabbau und die leichtere Schaffung von Jobs ermöglichen soll. Das Rentenalter steigt demnach bis 2026 auf 67 Jahre.

380 der 630 Abgeordneten sprachen sich für das Gesetz aus, 26 votierten dagegen. Es gab zwei Enthaltungen. Die größte Oppositionspartei PD (Demokratische Partei) war in der Kammer präsent, stimmte aber nicht mit ab. Die Abstimmung war der letzte Akt der vor dreieinhalb Jahren eingesetzten Regierung Berlusconi.

Einen Tag zuvor hatte der Senat bereits das Reformpaket gebilligt. Die Annahme des Pakets hatte Regierungschef Silvio Berlusconi zur Bedingung für seinen Rücktritt gemacht.

Es wurde erwartet, dass Berlusconi in einer Kabinettssitzung nach der Abstimmung im Abgeordnetenhaus seien Rücktritt offiziell bekannt geben und anschließend bei Staatspräsident Giorgio Napolitano einreichen werde. Napolitano wollte anschließend aller Wahrscheinlichkeit nach den Wirtschaftswissenschaftler und früheren EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti mit der Bildung einer Übergangsregierung betrauen.

Die Frage nach der Übergangsregierung

Am Donnerstag hatte Napolitano den 68-jährigen Monti zum Senator auf Lebenszeit ernannt. Dieser führte am Samstag mit Berlusconi im Regierungssitz ein zweistündiges Gespräch. In seinem Privathaus in Rom traf er mit dem neuen Chef der Europäischen Zentralbank, dem Italiener Mario Draghi, zusammen.

Berlusconis rechtsgerichtete Partei Volk der Freiheit (Popolo della libertà, PdL) ist in der Frage der Übergangsregierung zerstritten. Berlusconi, der zunächst für vorgezogene Parlamentswahlen eintrat, stellte sich mittlerweile hinter Monti. Mehrere PdL-Abgeordnete schlossen sich dieser Meinung an, andere bestanden auf Neuwahlen ebenso wie Berlusconis Koalitionspartner, die rechtspopulistische Regierungspartei Lega Nord. Die oppositionelle Demokratische Partei unterstützt ebenso wie aus der Christdemokratie hervorgegangenen Gruppierungen das Konzept einer Übergangsregierung.

Bereits kurz vor der Abstimmung im Parlament hatte PD-Fraktionschef Dario Franceschini gesagt: "Die Zeit Berlusconis ist vorbei, für Italien beginnt eine neue Zeit". Nun sei die Opposition dazu aufgerufen, das Land "auf den Trümmern wieder aufzubauen".

Der Fraktionschef von Berlusconis Regierungspartei PdL, Fabrizio Cicchittio, hatte die Mitte-Rechts-Regierung vor dem Votum noch verteidigt. Berlusconi habe "alles Mögliche gegen die Attacken der Finanzmärkte unternommen". Er sei das Opfer wirtschafts- und finanzpolitischer Interessen geworden.