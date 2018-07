Die neue italienische Übergangsregierung unter Ministerpräsident Mario Monti hat die entscheidende Rückendeckung im Parlament für ihr Spar- und Sanierungsprogramm. Nach dem Senat sprach die Abgeordnetenkammer in Rom dem parteilosen früheren EU-Kommissar mit großer Mehrheit das Vertrauen aus. Monti kann nun beginnen, das hoch verschuldete Italien zu sanieren.

Im Abgeordnetenhaus stimmten 561 Parlamentarier für Monti und sein Programm, 61 dagegen. Eine breite Zustimmung galt als sicher, nachdem der Wirtschaftsexperte am Donnerstag im Senat die erste Hürde genommen hatte: 281 Senatoren sprachen dem 68-Jährigen das Vertrauen aus, 25 stimmten dagegen. Nur die rechtspopulistische Lega Nord stellt sich gegen ihn. Sie hatte angekündigt, in die Opposition gehen zu wollen.

Monti erklärte, er bitte das Parlament nicht um ein blindes, sondern um ein wachsames Vertrauen. Eine strenge Haushaltsdisziplin, Wirtschaftswachstum und mehr soziale Gerechtigkeit nannte er Pfeiler seiner Regierungsarbeit. Italien hat nach Griechenland den höchsten Schuldenstand der Eurozone – gemessen an der Wirtschaftsleistung. Montis Vorgänger Berlusconi hatte den EU-Partnern einen Haushaltsausgleich bis 2013 versprochen.

Treffen mit Merkel und Sarkozy

Die beiden größten Parteien, die PdL (Volk der Freiheit) des gescheiterten Silvio Berlusconi und die linke PD (Demokratische Partei) unterstützen die Technokraten-Regierung des parteilosen Monti. Berlusconi machte allerdings deutlich, dass seine Partei Monti nicht "aufs Geratewohl" unterstützen werde.

Italien werde von jetzt an permanent mit Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten, um die europäische Schulden- und Euro-Krise zu gemeinsam zu lösen, erklärte der neue italienische Regierungschef. Bereits am Dienstag will er in Brüssel sein. Danach könnte Monti auch Paris, Berlin und London besuchen. Er habe schon ein Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel vereinbart, sagte Monti in der Abgeordnetenkammer.