Das "Nein" Deutschlands zur Aufnahme der Palästinenser als Unesco-Mitgliedsstaat hat Kritik bei der Opposition hervorgerufen. Der SPD-Nahostexperte Rolf Mützenich sagte, die Ablehnung sei ein "großer Fehler". Deutschland habe verhindert, dass Europa mit einer gemeinsamen Stimme spreche.



SPD-Fraktionsvize Gernot Erler geht sogar noch einen Schritt weiter. Seiner Ansicht nach habe Deutschland bei der Unesco-Abstimmung als Führungsmacht in Europa versagt. "Wir stehen wieder als handlungsunfähig da in Europa, das ist ein absolutes Desaster", sagte Erler im ZDF-Morgenmagazin. Nach dem Libyen-Desaster sei es völlig unverständlich, dass sich die EU jetzt schon wieder in einer solchen Weise zerlege bei einer wichtigen internationalen Frage, sagte Erler.

Am Montag hatten 107 Mitgliedsstaaten der Sonderorganisation der Vereinten Nationen Unesco dem Beitritt der Palästinenser zugestimmt, darunter auch Frankreich – Deutschland, die USA und andere stimmten dagegen. Damit hat die Unesco als erste Organisation der Vereinten Nationen die Palästinenser als Vollmitglied aufgenommen. Die USA stellten daraufhin ihre Zahlungen an die UN-Organisation ein.



SPD-Politiker Mützenich kritisierte diese Entscheidung der USA: "Es ist genau die falsche Reaktion, sich beleidigt zurückzuziehen und letztlich auch das Geld zurückzuhalten", sagte er. "Die USA tun überhaupt nicht gut daran, diesen Konflikt so zu verschärfen." Da die Unesco sich um Bildung kümmere, sei es richtig, die Palästinenser aufzunehmen.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft unterstützte dagegen die Bundesregierung. Die Unesco-Entscheidung sei ein "Schlag ins Gesicht" für alle Staaten, die sich den Grundsätzen der Unesco verpflichtet fühlten, sagte Verbandspräsident Reinhold Robbe. Die Unesco-Verfassung betone die Bedeutung der Menschenrechte und die Notwendigkeit, den Frieden im Geist der Menschen zu verankern. Das könne "die palästinensische Terrororganisation Hamas nicht für sich in Anspruch nehmen". Die Autonomiegebiete seien zudem kein zusammenhängender Staat und erst recht nicht demokratisch und rechtsstaatlich, fügte Robbe hinzu.



Nach der Unesco berät derzeit auch der UN-Sicherheitsrat über den Antrag der Palästinenser auf eine UN-Mitgliedschaft. Der Vorstoß hat aber praktisch keine Chance, weil die USA ihr Veto angekündigt haben. Aus Sicht der Vereinigten Staaten und Israels kann ein palästinensischer Staat auf dem Gebiet des Westjordanlandes und des Gazastreifens erst am Ende von Friedensverhandlungen entstehen.