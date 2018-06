Mexikos Innenminister José Francisco Blake ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Super Puma sei auf dem Weg in den Bundesstaat Morelos südlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt über unbewohntem Gelände abgestürzt. Auch die anderen sieben Insassen der Maschine, ebenfalls Mitarbeiter des Innenministeriums, seien bei dem Unfall gestorben, teilte Regierungssprecherin Alejandra Sota mit.

Staatschef Felipe Calderón sagte, vermutlich sei der Helikopter wegen des schlechten Wetters abgestürzt. Es würden aber in einer Untersuchung des Absturzes alle Möglichkeiten überprüft. Calderón würdigte Blake als "großen Mexikaner, der das Land liebte, dem er bis zum letzten Augenblick seines Lebens diente". Blake galt als Schlüsselfigur im Calderóns Kabinett.

Der 45 Jahre alte Minister war in das 90 Kilometer südlich der Hauptstadt gelegene Cuernavaca unterwegs. Dort wollte er an einem Treffen mexikanischer Staatsanwälte teilnehmen. Fernsehbilder zeigten das Wrack des Hubschraubers in einem bergigen Gebiet.

Vorgänger Blakes starb 2008 bei einem Flugzeugabsturz

Blake, ein Anwalt aus der Grenzstadt Tijuana, hatte das Amt im Juli 2010 übernommen. Er galt als Verfechter eines harten Vorgehens gegen die Drogenkartelle, denen Calderón vor fünf Jahren den Kampf angesagt hatte. Erst kürzlich hatte er gesagt, im Kampf gegen das organisierte Verbrechen gebe es "keinen Platz für einen Waffenstillstand oder Zögern, und auch nicht für Experimente".

Blake ist bereits der zweite Innenminister in der Regierung von Felipe Calderón der bei einem Flugunfall ums Leben kommt. Im Jahr 2008 war der Jet von Juan Camilo Mouriño im Zentrum der Hauptstadt niedergegangen. Auch damals kamen alle acht Personen an Bord ums Leben.

Calderón sagte seine Reise zum Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (APEC) auf Hawaii ab. US-Präsident Barack Obama drückte Calderón in einem Telefonat sein Beileid aus. Dabei versicherte er nach Angaben des Weißen Hauses die enge Partnerschaft zwischen beiden Staaten. Auch mehrere Regierungen lateinamerikanischer Staaten zeigten sich schockiert vom Tod Blakes.