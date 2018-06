Der designierte italienische Regierungschef Mario Monti hat die Italiener am Montag auf mögliche "Opfer" für die Bewältigung der Krise vorbereitet. Es erwarte sie "kein Blut, auch keine Tränen mehr, vielleicht Opfer", sagte Monti bei einer Pressekonferenz. Des Weiteren appellierte er an die Finanzmärkte, Italien Zeit zu geben. Er wolle nicht die Bedeutung der Märkte verkennen, "aber wir sind in einer Demokratie und eine bestimmte Zeit ist nötig", sagte er.

Monti hatte am gestrigen Montag mit ersten Sondierungsgesprächen zur Bildung einer Übergangsregierung begonnen. Nach dem bisherigen Zeitplan könnten die auf zwei Tage angelegten Konsultationen am Nachmittag mit einem Treffen mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern enden. Zuvor stehen weitere Treffen mit Parteivertretern auf dem Programm. Monti strebt offensichtlich eine Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode 2013 an. Er habe erklärt, "dass sein zeitlicher Horizont 2013 ist", berichtete der Abgeordnete Francesco Pionati von der kleinen Partei Bündnis Zentrum (ADC) aus den Regierungskonsultationen.

Entgegen ersten Ankündigungen will der 68-Jährige offenbar doch nicht nur unabhängige Fachleute in der Regierung einsetzen, sondern auch Politiker auf Ministerebene. Es sei für ihn "ein Wunsch", dass politische Parteien an der Regierung teilhaben, sagte der frühere EU-Kommissar. Die politischen Kräfte verstünden "die Ernsthaftigkeit der Situation". Zunächst hatten Medien berichtet, Monti wolle zwölf Fachleute und keine Politiker zu Ministern machen.

Berlusconis Partei ist das größte Hindernis

Auch der bisherige Infrastrukturminister Altero Matteoli verlangte von Monti eine Regierung aus Fachleuten mit einem Programm, das sich auf die mit Brüssel vereinbarten Reformen begrenzt. Matteoli gehört zu Silvio Berlusconis Partei Volk der Freiheit (PDL). Angesichts der Forderungen könnte Montis Treffen mit Berlusconis Partei besonders kritisch werden. Die PDL sei das "größte Hindernis", schrieb am Montag die liberale Zeitung La Stampa.

Umberto Bossi von der rechtspopulistischen Lega Nord bekräftigte, Monti nicht das Vertrauen aussprechen zu wollen. Man wolle die Gesetze der Regierung "Fall für Fall" prüfen, sagte er. Gianfranco Fini, Präsident des Abgeordnetenhauses, zeigte sich dennoch davon überzeugt, dass Monti bis zum Freitag das Vertrauen im Parlament erhalten werde.

Monti war am Sonntag von Staatspräsident Giorgio Napolitano offiziell mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt worden. Auf ihn wartet eine schwere Aufgabe: Italien weist – gemessen an der Wirtschaftsleistung – nach Griechenland den höchsten Schuldenstand innerhalb der Euro-Zone auf. Die Börsen reagierten am Montag bei Eröffnung zunächst positiv auf den Wechsel in Italien. Die Rendite für fünfjährige Staatsanleihen stieg später jedoch erneut auf über sechs Prozent.