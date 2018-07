Nicaraguas Staatschef Daniel Ortega hat nach ersten offiziellen Ergebnissen die Präsidentenwahl erneut gewonnen. Nach Auszählung in 38,8 Prozent der Wahllokale lag er mit 62,6 Prozent der Stimmen weit vor seinem Herausforderer, Fabio Gadea. Für den stimmten nach Angaben der Obersten Wahlbehörde CSE 30,8 Prozent der Wähler. An dritter Stelle mit sechs Prozent lag demnach der ehemalige Präsident Arnoldo Aleman.

Um seine Wiederwahl zu sichern, hatte Ortega gegen mehrere Gesetze verstoßen: Mit seiner Kandidatur ignorierte er die Verfassung, da er bereits zweimal Präsident seines Landes war und weil ein Präsident nicht unmittelbar im Anschluss an seine Amtszeit erneut kandidieren darf. Ortega verlängerte per Dekret die Mandate ihm ergebener Mitglieder der Wahlbehörde. Außerdem gibt es den Vorwurf, er habe bei der Kommunalwahl im November 2008 die Ergebnisse zahlreicher Städte, darunter Managua, zu seinen Gunsten manipuliert.

Die Opposition wirft Ortega und dessen Frau Rosario Murillo vor, eine Familiendiktatur in Nicaragua errichten zu wollen.

Wahlbeobachter kritisieren Unregelmäßigkeiten

Wie schon in den Tagen zuvor gab es am Sonntag vor allem in der Provinz Matagalpa im Norden gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern Ortegas, wie die Nichtregierungsorganisation Hagamos Democracia mitteilte. Mehrere Wahllokale seien angezündet worden. Dagegen behauptete Ortega, der Wahltag sei ruhig und friedlich verlaufen. "Es ist das erste Mal, dass die Bürger Nicaraguas ohne Furcht zur Wahl gehen", sagte er bei seiner Stimmabgabe am späten Sonntagnachmittag.

Wahlbeobachter kritisierten allerdings Unregelmäßigkeiten und massive Behinderungen ihrer Mitarbeiter, denen oft der Zutritt zu den Stimmlokalen verweigert worden sei. Der Direktor der Gruppe Etica y Transparencia, Eduardo Courtney, sprach von Betrug: "Der Wahlprozess ist nicht gerecht, nicht ehrlich und nicht glaubwürdig." Die Wahlbehörde werde keine vertrauenswürdigen Resultate erhalten, da in den Wahllokalen keine Repräsentanten der Opposition zugelassen worden seien.