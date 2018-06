Im Norden Israels sind in der Nacht mehrere aus dem Libanon abgefeuerte Raketen eingeschlagen. Es habe keine Opfer gegeben, sagte ein Sprecher der israelischen Armee. Es sei dennoch ein schwerer Vorfall. Die libanesische Regierung und die Armee trügen die Verantwortung, so etwas zu verhindern, hieß es in der Erklärung. Israel habe auf den Beschuss reagiert und das Gebiet angegriffen, aus dem die Raketen abgeschossen worden seien, sagte der Sprecher, ohne Details zu nennen. Die Bevölkerung sei nicht aufgefordert worden, in Schutzräume zu flüchten.

Die israelische Tageszeitung Haaretz berichtete, mindestens vier Katjuscha-Raketen seien auf Israel abgefeuert worden. Die Polizei bestätigte nach Angaben der Zeitung bislang vier Geschosse. Israel mache für den Angriff nicht die pro-iranische Hisbollah verantwortlich, hieß es weiter. Sicherheitsbeamte gehen davon aus, dass eine kleine palästinensische Fraktion der globalen Dschihad Bewegung hinter den Angriffen stehen.

An der israelisch-libanesischen Grenze war es in den zurückliegenden Jahren verhältnismäßig ruhig. Zuletzt war es dort Anfang August zu einem Zwischenfall gekommen, als sich beide Seiten Schusswechsel lieferten. Im Sommer 2006 hatten sich die israelische Armee und die Hisbollah im sogenannten Libanonkrieg mehr als 30 Tage lang Kämpfe geliefert. Dabei waren israelische Soldaten in den Südlibanon eingerückt.