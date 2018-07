Manoteras, ein Stadtteil im Norden Madrids. Viele Menschen leben hier hinter Gittern. Das Metall vor ihren Fenstern soll sie vor Diebstahl schützen. Denn hier, im Arbeiterviertel, ist das ein großes Problem: Arme rauben Arme aus, weil die meisten keine Mittel haben, um sich zur Wehr zu setzen.

Die Fenster von Azucena und ihrem Mann Ovid haben keine Metallgitter. Doch die würden sie auch nicht schützen, heute, an dem Tag, an dem "mein ganzes Zuhause geraubt" wird, wie die Mutter von drei Kindern sagt. Ein, zwei und drei Jahre sind sie alt. Die fünfköpfige Familie teilt sich zusammen mit der 87-jährigen Großmutter eine Dreizimmerwohnung in der Calle de Roquetas, Hausnummer 19.

Um halb elf werden sie kommen, die Gerichtsvollzieher und die Verwalterin, um Azucena aus der Wohnung zu holen, in der sie seit zwanzig Jahren wohnt. Noch sind drei Stunden Zeit. Die ersten Demonstranten haben sich vor dem fahlen Backsteinblock versammelt, unter ihnen Azucena, das Gesicht bleich von schlaflosen Nächten und zu vielen Zigaretten. Aus den Fenstern über ihnen hängen Transparente. "Häuser ohne Menschen, Menschen ohne Häuser", steht darauf. Erste Sprechchöre durchschneiden die morgendliche Stille: "Sie nennen es Demokratie, aber das hier ist keine Demokratie!" Eine alte Frau lehnt sich aus einem der Fenster und trommelt auf einem Kochtopf dazu.

Viele der Demonstranten sind Nachbarn. Die anderen gehören zur PAH, der Plattform Afectados por la Hipoteca , Betroffene des Hypothekengeschäfts. Die PAH solidarisiert sich mit den Opfern der Immobilienspekulation und der Wirtschaftskrise und versucht mit Aktionen in ganz Spanien, Zwangsräumungen zu verhindern.

399 Euro Arbeitslosenhilfe

Die spanische Verfassung garantiert ein Recht auf würdiges Wohnen. Doch diesem steht das Recht auf Eigentum entgegen. In diesem Fall ist der Eigentümer die Stadt: Vor einiger Zeit hat Azucena die ehemalige Sozialwohnung für 30.000 Euro gekauft und begonnen, die Schulden abzuzahlen. Doch vor drei Jahren verlor sie ihren Job in einem Callcenter. Seither ist sie arbeitslos, ihr Mann kann die Familie kaum mehr mit Gelegenheitsjobs ernähren. Es geht ihnen wie vielen anderen Spaniern auch: Rund 22 Prozent sind arbeitslos, 48 Prozent der Jugendlichen – die mit Abstand höchste Quote europaweit.

Der Staat zahlt 399 Euro Arbeitslosenhilfe, Wohngeld oder andere zusätzliche Leistungen wie in Deutschland gibt es nicht. Azucena bleibt nicht viel für die monatlichen Raten von 350 Euro. Die junge Frau schuldet der Empresa Municipal de Viviendas, der städtischen Hausverwaltungsgesellschaft EMV, deshalb viel Geld. Also hat die Stadt beschlossen, sie aus ihrer Wohnung zu holen.

Ganz einfach ist das nicht. Die Gruppe von Demonstranten wächst stetig, gegen neun Uhr stehen rund 50 Polizisten etwa 70 Indignados , Empörten, gegenüber. Sie rufen ihnen zu: "Schämt euch! Was werdet ihr heute Abend euren Kindern erzählen, was ihr getan habt? Seid ihr stolz darauf, eine Familie auf die Straße zu setzen?"