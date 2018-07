Am Sonntag wählen die Spanier ein neues Parlament. Nach den letzten Umfragen zeichnet sich ein überwältigender Sieg der konservativen Volkspartei (PP) von Oppositionsführer Mariano Rajoy über die bislang regierenden Sozialisten (PSOE) ab. Spanien wäre damit nach Irland, Portugal, Griechenland und Italien in diesem Jahr das fünfte Land der Euro-Zone mit einem Regierungswechsel. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr.

Die Wahl markiert das Ende der Ära von Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero, der das Land seit 2004 regiert. Wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise hatte er die eigentlich im März 2012 fällige Wahl vorgezogen. Zapatero verzichtete auf die Kandidatur für eine dritte Amtszeit. Stattdessen hatten die Sozialisten den früheren Innenminister Alfredo Pérez Rubalcaba als Spitzenkandidaten nominiert.

Umfragen zufolge droht der PSOE ein Debakel von historischen Ausmaßen. Demnach lagen die Sozialisten rund 15 Prozentpunkte hinter der PP, die im Parlament sogar eine absolute Mehrheit erringen könnte. Der PSOE-Regierung wird zur Last gelegt, mit einer falschen Politik auf die Krise reagiert zu haben. Spanien hat mit 21,5 Prozent mit Abstand die höchste Arbeitslosenquote in der EU. Zudem hat sich die Schuldenkrise unmittelbar vor der Wahl dramatisch zugespitzt .

Drastisches Schuldenprogramm geplant

Rajoy, der bei den Wahlen 2004 und 2008 gegen Zapatero verloren hatte, will Spanien ein drastisches Sparprogramm verordnen. Der 56-Jährige kündigte Einschnitte in allen Bereichen mit Ausnahme der Renten an. "Ich werde Spanien aus dieser Krise herausbringen", versprach der Parteichef der Konservativen. Er ließ aber offen, wo er konkret sparen will. Weitgehend unklar blieb auch, wie Rajoy die stagnierende Wirtschaft des Landes stärken will.

Insgesamt sind 36 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen, gewählt werden 350 Abgeordnete und 208 Senatoren. Neben Sozialisten und Konservativen stehen rund 20 weitere regionale und nationale Parteien zur Wahl. Angesichts eines komplexen Wahlsystems, das die großen und die regionalen Parteien bevorzugt, werden vielen von ihnen jedoch keine Chancen auf einen Einzug ins Parlament eingeräumt.