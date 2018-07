Die Arabische Liga fordert von der syrischen Opposition einen Plan für eine Machtübergabe. Am Sitz des Staatenbundes in Kairo seien Liga-Vertreter zu informellen Gesprächen mit Regierungsgegnern zusammengekommen, sagte Abdel Basset Sedah, Mitglied des oppositionellen Nationalrates.

Die Arabische Liga, die Syriens Mitgliedschaft am Wochenende überraschend ausgesetzt hatte, werde in Kürze einen Termin für eine offizielle Konferenz verkünden. Dabei soll diskutiert werden, wie eine Übergangsperiode nach dem angestrebten Sturz des autokratischen Präsidenten Baschar al-Assad aussehen könnte, der seit acht Monaten gewaltsam gegen eine Revolte vorgeht.

Zudem wird die Arabische Liga am Mittwoch in der marokkanischen Hauptstadt Rabat darüber verhandeln, ob Syrien dauerhaft ausgeschlossen werden soll. Die Organisation hatte bereits mit diesem Schritt gedroht, falls Assad keine Zugeständnisse zur Beendigung der Gewalt gegen Zivilisten in seinem Land machen sollte.

Einen Teil der Forderungen der Arabischen Liga erfüllte Syrien aber: Die Behörden ließen laut einem Bericht des Staatsfernsehens mehr als 1180 Gefangene frei. Sie waren wegen ihrer Beteiligung an Protesten inhaftiert waren. Es seien nur Menschen aus dem Gefängnis freigekommen, die "kein Blut an ihren Händen" gehabt hätten, berichtete der Sender. Zudem hatte sich das Assad-Regime am Montag dazu bereiterklärt, Beobachter der Arabischen Liga ins Land zu lassen.

Die Gewalt in Syrien dauert aber an. Aktivisten berichteten am Dienstag, dass am Vortag knapp 70 Menschen ums Leben gekommen seien, die meisten davon in der südlichen Provinz Deraa bei Kämpfen zwischen Deserteuren und Soldaten. Da Syrien die meisten ausländischen Journalisten des Landes verwiesen hat, ist eine unabhängige Überprüfung solcher Meldungen kaum möglich.

Syrischer Oppositioneller trifft Westerwelle

Die syrische Regierung kündigte wegen der Sanktionen des Westens an, den Handel mit asiatischen und afrikanischen Ländern auszubauen. Es gebe eine Menge Möglichkeiten, sagte Wirtschaftsminister Mohammed Nidal al-Schaar der ägyptischen Zeitung Al-Alam al Jum und erwähnte auch Länder wie Russland, Weißrussland (Belarus) und Kasachstan.

Bei einem Besuch in Deutschland versicherte das führende Mitglied des oppositionellen Nationalrats, Burhan Ghaliun, seine Organisation werde sich für einen demokratischen, pluralistischen und säkularen Staat einsetzen. Außenminister Guido Westerwelle sagte ihm, Deutschland unterstütze die syrische Opposition.

Den Vereinten Nationen zufolge kamen seit Beginn der Niederschlagung der Proteste gegen die Herrschaft von Präsident Assad im März 3.500 Menschen ums Leben. Die Behörden machen bewaffnete Banden für den Tod von 1.100 Soldaten und Polizisten verantwortlich. Wegen des harten Vorgehens gegen Oppositionelle ist Syrien zunehmend international isoliert.