Es ist nicht leicht, in diesen Tagen mit einem Aktivisten aus Homs über seine Stadt zu sprechen. Mitten im Gespräch wechsle ich zwischen Lachen und Tränen, ohne es zu merken. Was soll ich ihn fragen zu einer Stadt, die mehr als 1.200 Märtyrer verloren hat seit Beginn der Revolution? In der die Menschen trotz dieser Verluste jeden Tag ungeduldig den Beginn der täglichen Demonstrationen erwarten, die von manchen Satellitensendern sogar live übertragen werden?

Die Demonstrationen in Homs sind eine Art Volksfest der Freiheit geworden, das oft nur wenige Meter entfernt stattfindet vom täglichen Beschuss der Stadt durch Gewehre und Panzer.

Majid Amer, ein Aktivist der ersten Stunde, erzählt, dass sich die Demonstranten zunächst an einem relativ sicheren Ort sammeln, im Schutz von Häusern und engen Gassen. Den Zugang zu diesen Gassen blockieren sie mit Mülltonnen, und sie positionieren Wachen, die laut Alarm pfeifen, sobald Sicherheitskräfte sich nähern.

Razzien und Panzerbeschuss sind nicht die einzigen Schrecken in Homs, das inzwischen den Ehrennamen "Hauptstadt der Revolution" trägt und gerade vom Syrischen Nationalrat, dem Hauptgremium der Opposition, zur "Katastrophenstadt" erklärt wurde, weil sie seit Tagen von der syrischen Armee und von Schlägertrupps des Regimes belagert und systematisch angegriffen wird. Am schlimmsten, sagt Amer, ist das Pfeifen der Gewehre der Scharfschützen. Er nennt es schlicht "die Ankündigung eines sicheren Tods".

Amer gehörte zu den ersten, die in Homs auf die Straße gingen. Inzwischen ist der Alltag in seiner Stadt ein einziges Drama. Sein Auto hat Amer in einen Krankenwagen umfunktioniert. Jedes Mal, wenn er nach einer Demonstration Verwundete geborgen hat, muss er die Sitze auswechseln, weil die Sicherheitskräfte an den Checkpunkten nach Blutspuren suchen, um die heimlichen Helfer zu finden. In den vergangenen Tagen konnte er keine Kranken mehr transportieren, weil das Netz von Kontrollpunkten in der Stadt zu dicht geworden ist und es praktisch keine Schleichwege mehr gibt.

Razan Zeitouneh Razan Zeitouneh (34) ist Aktivistin und Anwältin. Seit Beginn der Revolution im März lebt sie versteckt in Damaskus. Kürzlich wurde sie mit dem Sacharov-Preis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet.

Als schlimmsten Tag bislang hat er das Massaker am zentralen Platz von Homs in Erinnerung. Rund um den markanten Turm mit der Uhr hatten Aktivisten eine Sitzblockade organisiert, die nur wenige Stunden später in einem blutigen Showdown endete. "Der Tag begann mit Vorbereitungen für die Beerdigungen jener, die bei Demonstrationen am Tag zuvor getötet worden waren. Eine riesige Menschenmenge bewegte sich in Richtung des Shuhada-Friedhofs im Stadtviertel Bab Tadmur", erinnert sich Amer. "So eine große Menschenmenge hatte ich in Homs noch nie zuvor gesehen."

Nach den Beerdigungen hätten sich die Menschen am Bab-Tadmur-Platz versammelt und gemeinsam gesungen und Slogans gerufen. "Ich war überglücklich und wirklich stolz auf meine Leute." Nach etwa einer halben Stunde hätten dann einige Demonstranten begonnen, in Richtung der berüchtigten Hafez al Assad-Statue zu zeigen und zu rufen: "Auf nach Hubal", eine Anspielung auf eine vorislamische Gottheit, die für Muslime heute ein Symbol der Ungläubigen darstellt. "Die Menge zu der Statue zu dirigieren, hieß, sie in die Arme der Sicherheitskräfte zu treiben und ein sicheres Massaker zu provozieren", sagt Amer. "Ich bin sicher, dass dies geheime Agenten der Sicherheitskräfte waren." Er und seine Freunde versuchten gegenzusteuern und die Menge in eine andere, weniger gefährliche Richtung zu lenken. "Wir haben geschrieben, sie angefleht, sogar geweint, um sie vom Marsch auf die Statue abzuhalten."

Als er merkte, dass die Menge schließlich umkehrte und ihren Anweisungen folgte, sank er erschöpft auf der Straße nieder und begann zu weinen. Seine Kleider waren zerfetzt, er hatte seine Schuhe verloren, aber nach einer Weile rappelte er sich auf und marschierte mit der Menge weiter. Überall auf den Balkonen hatten sich Menschen versammelt und besprenkelten die Marschierenden mit Wasser und jubelten ihnen zu.

Irgendwo entlang des Weges muss dann die Idee der Sitzblockade am Uhrenturm entstanden sein. Amer erzählt mir von jenem dramatischen 18. April, während wir gemeinsam in einem Café sitzen. Er hält kurz inne, um mir einen Kaffee zu bringen. Niemals, sagt er, wieder am Tisch, habe er zu hoffen gewagt, einen solchen Tag zu erleben. Seine Worte erinnern mich an die eines älteren Aktivisten, der sagte, am Tag jener Sitzblockade habe er sich zum ersten Mal seit 60 Jahren frei gefühlt. "Nun spielt es keine Rolle mehr, ob ich lebe oder sterbe", hatte jener Aktivist noch gesagt.