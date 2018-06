In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist ein Gebäude der regierenden Baath-Partei mit Granaten angegriffen worden. Das Haus im Zentrum der Stadt sei kurz vor Morgengrauen von mehreren Geschossen getroffen worden, sagte ein Sprecher der syrischen Opposition. Augenzeugen hätten nach dem Anschlag berichtet, dass Rauch aus dem Gebäude aufgestiegen sei. Zudem seien Explosionen zu hören gewesen.

Es ist der erste Angriff auf die Regierungspartei des Präsidenten Baschar al-Assad seit die Proteste gegen das Regime vor rund acht Monaten begannen, berichtete der arabische Nachrichtensender Al Jazeera. Bislang bekannte sich jedoch noch niemand zu der Aktion. Sicherheitskräfte hätten den Platz, an dem sich die Zentrale der Partei für die Hauptstadt befindet, inzwischen abgeriegelt, sagte ein Anwohner. Das Gebäude, aus dem Rauch aufsteige, sei weitgehend leer gewesen. "Es scheint, als ob jemand dem Regime eine Botschaft schicken wollte", sagte er. In der Vorwoche hatten Deserteure der syrischen Armee nach eigenen Angaben einen Militärposten bei Damaskus sowie in der Stadt Hama angegriffen.

In der Nacht auf Sonntag war das Ultimatum der Arabischen Liga gegen das syrische Regime wegen dessen brutalen Vorgehens gegen die Opposition abgelaufen. Assad machte in einem Interview der britischen Zeitung Sunday Times deutlich, dass sich Damaskus nicht dem Druck aus dem Ausland beugen werde. Der Konflikt werde weitergehen, kündigte Assad an. Im Falle einer ausländischen Militärintervention sei er "selbstverständlich" bereit zu kämpfen und zu sterben.

Die Arabische Liga (AL) hatte Syrien am Mittwoch eine Frist von drei Tagen gesetzt, um die seit Monaten anhaltende Gewalt gegen die Zivilbevölkerung zu beenden. Die Forderungen Assads zur geplanten Beobachterkommission für das Land wies die Liga nun zurück. Der Generalsekretär der Organisation, Nabil al-Arabi, sagte, dass die von der syrischen Regierung verlangten Änderungen auch den Charakter der Mission zum Schutz von Zivilisten radikal verändern würden. Syrien drohen dementsprechend Wirtschaftssanktionen auch von Seiten der AL.

Zudem hatte die Liga die Mitgliedschaft des Landes ausgesetzt. Dies bezeichnete Assad in dem Interview als "irrelevant". Seit dem Beginn der Proteste gegen Assads Regierung Mitte März starben nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 3.500 Menschen. Assad selbst gab die Zahl der toten Zivilisten in der Sunday Times mit 619 an. Zudem seien 800 Sicherheitskräfte getötet worden.