Die Polizei in Paris hat eine an den griechischen Botschafter adressierte Briefbombe entschärft. Die Sendung wurde in Italien aufgegeben und kam in der Vertretung Griechenlands in Paris an. Ein Absender war nicht erkennbar, deshalb stuften Angestellte der Botschaft den Brief als gefährlich ein und benachrichtigten die Polizei. Die Beamten entschärften den Sprengsatz daraufhin mit einer kontrollierten Explosion. Die Briefbombe sei klein gewesen, hieß es. Niemand wurde verletzt, Schäden entstanden nicht.

In Rom wurde am selben Tag ein an Justizministerin Paola Severino gerichteter Drohbrief mit einer Gewehrkugel entdeckt, wie deren Sprecher mitteilte. Mit einer weiteren, ähnlichen Sendung wurden nach offiziellen Angaben zwei Kugeln an den Bürgermeister von Rom, Gianni Alemanno, geschickt. Spezialisten der Polizei hatten die zwei fast identischen Umschläge in einer Post-Sortieranlage gefunden, bevor sie die Adressaten erreicht haben.

Zusammenhang mit anderen Anschlägen unklar

Erst vor gut einer Woche war eine an Josef Ackermann adressierte explosive Sendung in der Deutschen Bank in Frankfurt am Main entdeckt und entschärft worden. Am Freitag explodierte dann eine zweite Briefbombe in einer italienischen Steuerbehörde und verletzte deren Chef an der Hand und an den Augen.

Ob beim aktuellen Anschlagsversuch in Paris ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Fällen besteht, blieb unklar. Für alle Anschläge hatte die italienische linksanarchistische Gruppe FAI (Federazione Anarchica Informale) die Verantwortung übernommen.

In dem am vergangenen Mittwoch in Frankfurt gefundenen Bekennerschreiben warnte die Gruppierung vor "drei Explosionen gegen Banken, Bankiers, Zecken und Blutsauger" und auch gegen Politiker. Sie hatte bereits 2010 mehrere Briefbomben etwa an Botschaften geschickt.