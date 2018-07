Freitagabend, der Abend nach dem schicksalhaften Morgen. Premierminister David Cameron gibt in seinem Wochenendsitz Chequers ein Dinner für Parteifreunde. Sie feiern ihn wie einen heimgekehrten Helden. Einer jubiliert hinterher, das Königreich sei auf dem Weg aus der Europäischen Gemeinschaft. Der alte Begriff Danegeld macht die Runde – der Tribut, den die Normannen im Frühmittelalter England auferlegten. Hat England sich aus der Lehenherrschaft Europas befreit?

Auf dem Kontinent sieht man einen anderen Cameron – einen Verlierer. Einen der mit leeren Händen nach Hause gekommen ist. Die Briten, heißt es allenthalben, seien kein Mitglied mehr im Club . Notorische Neinsager sind unerwünscht.

Radio 4, der BBC-Sender für denkende Zeitgenossen, überträgt zur gleichen Zeit, als in Chequers diniert wird Any Question? , eine wöchentliche Sendung, in der Politiker und Prominente zu aktuellen Fragen Stellung beziehen. Die erste Frage, wie sollte es anders sein, gilt dem Veto. Die Vertreterin der Labourpartei, die Schattenministerin Gloria de Piero, windet sich um die Antwort, ob ein Labourpremier sich anders verhalten hätte. Als der Moderator das Publikum in der Aula einer Oberschule im Black Country, einer ehemaligen Industriegegend nördlich von Birmingham, nach seiner Meinung befragt, votiert die Mehrheit für das Veto.

Am Samstagmorgen kommen außer dem die Labourpartei unterstützenden Boulevardblatt Daily Mirror alle Zeitungen mit Berichten über das britische "Nein" auf der Titelseite heraus. Der linksliberale Guardian und das rosa Kapitalistenorgan Financial Times beklagen die Vereinsamung der Nation, der konservative Daily Telegraph bejubelt sie. Der Independent prophezeit das Ende der britischen EU-Mitgliedschaft.

Camerons Veto hat wie eine Bombe eingeschlagen . Das erste Mal seit der Konferenz von Messina 1955 hat sich Großbritannien von einer wichtigen europäischen Konferenz verabschiedet. Damals erklärte Außenminister Herbert Morrison, wenn Großbritannien dem in Messina ausgehandelten gemeinsamen Markt beiträte, bedeute das "das Ende Großbritanniens als unabhängiger Staat und das Ende einer tausendjährigen Geschichte."

Sechs Jahre später stellte das Königreich seinen Aufnahmeantrag in die EU. Letztlich wird nichts so heiß gegessen, wie es in der Aufregung serviert wird. Diesmal wird das nicht anders sein. Die Unkenrufe vom EU-Ausstieg sind verfrüht. Nüchtern betrachtet blieb Cameron gar keine andere Wahl, als seine Minderheitsposition durchzusetzen. Hätte er Angela Merkel nachgegeben und einer Änderung der Verträge von Lissabon zugestimmt, wäre er nicht darum herumgekommen, diese Änderung nicht nur dem Unterhaus zur Abstimmung vorzulegen. Die hätte er verloren. Er hätte auch eine Volksabstimmung abhalten müssen. Darauf hat die liberalkonservative Koalition sich schon vor einem Jahr verständigt. Das ist gesetzlich festgelegt.