Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner scheint alles auf ein Wettrennen zwischen Polit-Veteran Newt Gingrich und Ex-Gouverneur Mitt Romney hinauszulaufen. In der jüngsten Debatte der Bewerber in Des Moines in Iowa rieten die Spitzenkandidaten kräftig aneinander.



In Des Moines griff Romney den Favoriten Gingrich persönlich an und bemühte sich, die Unterschiede zwischen ihm und seinem Konkurrenten herauszustreichen.



Wichtiger Punkt der Debatte war eine umstrittene Aussage Gingrichs bezüglich der Palästinenser. In einem Interview hatte dieser kürzlich gesagt, die Palästinenser seinen ein "erfundenes Volk". Gingrich verteidigte seine Position erneut. Diese Sicht sei "historisch wahr", sagte er.

Kontrahent Romney nannte die Äußerung einen Fehler. "Man spricht nicht im Namen von Israel", sagte er. Romney warf Gingrich laut einem Bericht der New York Times vor, er habe damit "brandstiftende Worte in einen Hexenkessel geworfen".



Die Palästinenser hatten mit scharfer Kritik auf die Worte Gingrichs reagiert. Seine Äußerungen "werden für lange, lange Zeit die Munition für die Bin Ladens und alle Extremisten liefern", sagte der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat dem US-Sender CNN. Gingrich sagte hingegen: "Jemand muss den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Über den Nahen Osten gibt es zu viele Lügen".



Romney forderte die Wähler auf, sich Gingrichs Kandidatur genau anzusehen. Es ging dabei um den Führungsstil, den Blick auf die Welt sowie persönliche Hintergründe.



Romney sagte, er selbst habe sein bisheriges Arbeitsleben im Privatsektor und nicht als Washingtoner Insider verbracht – eine klare Anspielung auf den politischen Werdegang seines Konkurrenten. Dieser habe das ganze Leben in Washington zugebracht. Solche Politiker brauche das Land am wenigsten, sagte Romney. Gingrich entgegnete, Romney sei nur deshalb nicht Karrierepolitiker geworden, weil er 1994 die Wahl um einen Senatsitz gegen den Demokraten Ted Kennedy verloren habe.



Nach Ansicht der New York Times führte Gingrich die Republikaner-Debatte meist an. Oft schien er diese neue Rolle als Anführer sogar zu genießen, so die Zeitung. Auf Angriffe bezüglich seinen Privatlebens – Scheidungen und Affären – erwiderte Gingrich: "In meinem Fall habe ich von vornherein offen zugegeben, dass ich manchmal Fehler gemacht habe." Nun müsste man den Wählern zugestehen, sich ihr eigenes Urteil zu bilden.



In drei Wochen – am 3. Januar – beginnen in Iowa die parteiinternen Vorwahlen der Republikaner. Gingrich führt derzeit die Umfragen klar an, gefolgt mit einigem Abstand von Romney. Experten erwarten, dass der Sieger frühestens am 6. März feststeht, dem "Super Tuesday", an dem in zahlreichen Staaten die republikanische Kandidatenkür stattfindet. Die Präsidentschaftswahl selbst findet am 6. November 2012 statt.