Da sitzt er oben auf seinem Pferd und hat alles vor Augen, was in der jüngeren tschechischen Geschichte passiert ist: Der heilige Wenzel, der Landespatron der Tschechen, dominiert mit seinem Standbild den Prager Wenzelsplatz; von hier aus haben sowjetische Panzer 1968 den Prager Frühling niedergeschlagen, 1989 nahm hier die Samtene Revolution ihren Ausgang. Und jetzt, wieder gut 20 Jahre später, steht der heilige Wenzel erneut mitten im Trubel: Zu Tausenden haben sich die Tschechen hier in den vergangenen Tagen versammelt , um an Václav Havel zu erinnern. Aus dem Gedenken an den Ex-Präsidenten ist inzwischen eine machtvolle politische Strömung geworden, die die tschechische Politik gehörig aufwirbeln könnte.

Am Anfang waren es die Studenten der Prager Karls-Universität: Als am Sonntag die Nachricht von Havels Tod die Runde machte, versammelten sie sich spontan am Sockel des Denkmals. Umringt von Trauernden lasen sie abwechselnd Passagen aus Vaclav Havels Theaterstücken vor, aus Interviews und aus seinen großen Reden. Immer mehr Tschechen strömten herbei, sie legten Kerzen und Blumen nieder und hinterließen kleine Zettel mit Botschaften, die sie zu Füßen des heiligen Wenzel ablegten. "Danke, Herr Präsident", stand dort. Auffällig viele notierten noch etwas anderes: "Václav", war da häufig zu lesen, "wir werden Dich nicht enttäuschen!"

Das ist in Tschechien eine handfeste politische Botschaft – und zugleich eine unmissverständliche Kritik an den derzeitigen Politikern. Für die Tschechen bedeutet das eine Kehrtwende, denn gerade in den vergangenen Jahren ist Václav Havel oft belächelt worden: Er, der Philosoph, forderte auch zwei Jahrzehnte nach der Wende unverdrossen ein "Leben in Wahrheit"; mit diesem Schlagwort hatte er einst dem sozialistischen Regime den Spiegel vorgehalten . Die Tschechen allerdings wollten irgendwann keine Moralpredigten mehr hören, sondern endlich in Sachen Wohlstand zum Westen aufschließen.

Immer kleiner wurde deshalb das Lager der "Havelianer", wie sie in Prag oft genannt werden. Allerdings reichte von den neuen Politikern niemand an Havels Format heran, und seit Jahren sind sämtliche Regierungen von Korruptionsskandalen zerfressen und frönen einem unverhohlenen Klientelismus.

Frustration über Vetternwirtschaft in Politik

Václav Havel indes verbrachte nach seinem Rückzug aus der Politik viel Zeit auf seinem Landhaus im böhmischen Ort Hradecek, das für ihn stets ein Rückzugsort gewesen ist. Er beobachtete das politische Geschehen und meldete sich immer wieder in Interviews zu Wort. "Die Gefahr für die westliche Demokratie liegt darin", sagte er in einem seiner letzten Gespräche, "dass Politiker nur von einer Wahl zur nächsten denken. Es fehlen Persönlichkeiten wie Winston Churchill oder Charles De Gaulle, die auch unpopuläre Dinge vorangetrieben haben, für die sie sich aber Autorität und auch Unterstützung erkämpfen konnten."

Wegen solcher Äußerungen wurde Havel zu seinen Lebzeiten von vielen Tschechen als weltfremd belächelt. "Wahrscheinlich musste Havel erst sterben, damit wir seine Kraft erkennen", schrieb ein tschechischer Kommentator – und tatsächlich scheint Havels Tod viele seiner Landsleute wachzurütteln. Die jahrelange Frustration über die Vetternwirtschaft in der Politik bricht sich ihren Bann. "Václav, wir werden Dich nicht enttäuschen" – diese vermeintlich harmlose Botschaft ist deshalb nicht weniger als eine Kampfansage.