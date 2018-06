Nordkorea hat nach dem Führungswechsel eine Fortsetzung seines bisherigen politischen Kurses angekündigt. Wie die Nationale Verteidigungskommission nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA mitteilte, soll es auch künftig keine Gespräche mit der Regierung in Südkorea geben.

"Wir erklären feierlich und voller Stolz den törichten politischen Verantwortlichen in der Welt, darunter der Marionettenregierung in Südkorea, dass sie von uns nicht die geringste Änderung erwarten dürfen", hieß es in der KCNA-Mitteilung. Es werde keinerlei Beziehungen zu dem "Verräter Lee Myung Bak und seiner Gruppe" geben, schrieb die Nationale Verteidigungskommission mit Bezug auf den südkoreanischen Präsidenten.

Die Kommission, die bis zu seinem Tod des Machthabers Kim Jong Il geführt wurde, gilt als mächtigstes Gremium des Staates.

In der Mitteilung kündigte Nordkorea zudem ohne weitere Erklärungen Vergeltung für die "unverzeihlichen Sünden" der südkoreanischen Regierung während der Beisetzung des verstorbenen Machthabers Kim Jong Il an.

Der Norden wirft Seoul vor, Beileidsbesuche verboten zu haben. Mit Ausnahme von zwei Delegationen unter der Leitung der Witwe des früheren südkoreanischen Präsidenten Kim Dae Jung und des Präsidenten der Hyundai-Gruppe durfte niemand vor der Beisetzung in den Norden reisen. Die Regierung in Pjöngjang ist zudem verärgert, dass Seoul erlaubt hat, dass am Tag der Beerdigung Aktivisten mit Ballons Flugblätter über dem Norden abwarfen, in denen zum Sturz der Regierung aufgerufen wurde.

Nach dem Tod des langjährigen Machthabers Kim Jong Il am 17. Dezember und der Machtübernahme durch seinen jüngsten Sohn Kim Jong Un bestand die Hoffnung auf einen Wandel in der Haltung Nordkoreas.

Kim Jong Un mangelt es an politischer Erfahrung, öffentlich hat er sich selbst bisher nicht geäußert. Es gilt als wahrscheinlich, dass er in den ersten Jahren unter der Aufsicht seines Onkels Jang Song Thaek regieren wird, der Beobachtern schon länger als Graue Eminenz des Staates gilt.