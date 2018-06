Russland will offenbar doch eine UN-Resolution zu den Unruhen in Syrien. Nachdem das Land eine Verurteilung der Gewalt monatelang blockiert hatten, legte Russland dem UN-Sicherheitsrat einen eigenen Resolutionsentwurf zum Syrien-Konflikt vor. "Der Entwurf soll die Gewalt in Syrien beenden und dem Land helfen, seine politischen Reformen weiter durchzuführen", sagte der russische UN-Botschafter Vitali Tschurkin.

US-Außenministerin Hillary Clinton äußerte sich vorsichtig zu der Initiative. Sie sagte, sie sei nur kurz über den Entwurf informiert worden und habe ihn selbst noch nicht gesehen. Es gebe darin aber einzelne Punkte, "die wir nicht unterstützen können". Clinton bemängelte, dass "friedliche Demonstranten und andere Syrer, die versuchen, sich selbst zu verteidigen" mit der Regierung scheinbar gleichgesetzt würden.

Der deutsche UN-Botschafter Peter Wittig begrüßte zwar die russische Initiative als Chance, die Differenzen im Rat zu überbrücken und das Schweigen des höchsten UN-Gremiums zur Gewalt in Syrien zu beenden. Zugleich meldete er jedoch weiteren Diskussionsbedarf an. Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass sich die westlichen Mitglieder des Sicherheitsrats an einer Passage des Entwurfs stören würden, in der Bedenken gegen angebliche Waffenlieferungen an Aufständische in Syrien geäußert werden. Dafür gebe es keine Beweise, hieß es.

UN-Menschenrechtskommissarin wirft Assad Folter vor

Nach UN-Schätzungen sind seit Mitte März in Syrien mehr als 5.000 Zivilisten durch das gewaltsame Vorgehen der Regierung Baschar al-Assad umgekommen. Die UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay warf Assads Sicherheitskräften systematische Tötungen, Folter und Vergewaltigungen vor. Sie äußerte den Verdacht, dass die Regierung in Damaskus Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehe und empfahl dem Sicherheitsrat, den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) anzurufen.

Bislang hat der Sicherheitsrat die Gewalt in Syrien nur in einer Erklärung verurteilt, die weniger diplomatisches Gewicht als eine Resolution besitzt. Im Oktober hatten Russland und China einen von Deutschland, Frankreich, Portugal und Großbritannien eingebrachten Resolutionsentwurf, mit dem das Assad-Regime für die Gewalt gegen das eigene Volk verurteilt werden sollte, mit ihrem Veto verhindert. Neben den beiden Veto-Mächten äußerten auch die nicht-ständigen Mitglieder Brasilien, Indien und Südafrika wiederholt Bedenken.