Die Menschenmenge, die durch die Moskauer Straßen zog und "Ehrliche Wahlen!" oder "Russland ohne Putin!" rief, ist ein Hit im Internet. Rasend schnell verbreiten sich Videos der Demonstranten auf YouTube . Andere Filmchen zeigen, wie die Demonstrationen da, wo sie nicht erlaubt waren, endeten: Spezialpolizisten greifen nach Protestierern, ringen sie zu Boden und werfen sie in Polizeibusse. Gegendemonstranten der Kreml-Jugendgruppen, die sich ebenso ohne Genehmigung zusammenfanden, schauen feixend zu. Kein Polizist rührt sie an.

Etwa 1.000 Menschen wurden während der Protestaktionen gegen die Parlamentswahl seit Wochenbeginn in Russland festgenommen. Die Richter kamen kaum hinterher mit den Standard-Urteilen über 15 Tage Haft wegen "Widerstandes gegen die Staatsgewalt". Auch prominente Oppositionelle wie der Blogger und Antikorruptionskämpfer Alexej Nawalny landeten in der Haftzelle . Sie alle protestierten gegen Wahlfälschungen und den Sieg der Machtpartei Einiges Russland .

Im Gegensatz zu den oppositionellen Demonstrationen in den Jahren zuvor waren die Polizisten diesmal deutlich in der Unterzahl. Bis zu 10.000 Menschen versammelten sich am Montag in Moskau und erschreckten Russlands Machthaber. Die staatlich kontrollierten Fernsehsender verschwiegen die Proteste vorsorglich weitgehend und berichteten lieber über Demonstrationen der Parteijugend von Einiges Russland unter dem Motto "Ein klarer Sieg!". Der Fernsehkorrespondent kommentierte salbungsvoll, die jungen Leute hätten alle eines gemein: Glauben in die Zukunft Russlands.

Ägyptisches Szenario?

Die Print-Medien dagegen berichteten ausführlich über die Proteste gegen die Machthaber. Die liberale Zeitung Njesawissimaja Gaseta schrieb sogar über ein "ägyptisches Szenario". Wächst da, von den Staatsmedien noch ignoriert, eine Volksbewegung gegen Wladimir Putin und Dmitrij Medwedjew heran?

Zwar konstatieren Moskauer Politologen mit Blick auf die arabischen Revolutionen, dass das Volk letztlich undurchschaubar und seine Handlungen unvorhersagbar seien. Aber in Russland fehlt es derzeit an vielen Voraussetzungen für Massenaufstände.

Dennoch: Der Unmut über die ewig gleichen Herrscher und ihre wohlklingenden Versprechen, die kaum eingehalten werden, dringt weit in die Bevölkerung hinein. Vor allem in der entstehenden Mittelschicht, unter den Städtern, den jungen und dynamischen Russen verbreitet er sich und wurde durch die Dreistigkeit vieler Wahlfälschungen zusätzlich angeheizt.

Doch zur Mobilisierung einer kritischen Masse Demonstranten, vor der die Staatsmacht kapitulieren müsste, reicht es in den zwei größten Städten des Landes nicht. Dort aber, in Moskau und in Sankt Petersburg, würde eine Konfrontation zwischen Straße und Macht entschieden.