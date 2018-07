Bei Großdemonstrationen in den Provinzen Daraa, Idlib, Hama und Homs starben nach Angaben von Aktivisten 30 Zivilisten, darunter vier Kinder. Die meisten Opfer habe es in Homs gegeben, berichten Aktivisten. Die Proteste standen diesmal unter dem Motto "Streik der Würde". Die Revolutionsbewegung rief zu einem Generalstreik auf, der am Sonntag beginnen soll.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, in Daraa sei eine Frau bei einem Angriff von "Terroristen" ums Leben gekommen. Fünf Angehörige der Sicherheitskräfte hätten durch die Attacke Verletzungen erlitten.

Türkei droht einzugreifen

International wächst die Solidarität mit der unterdrückten syrischen Protestbewegung. Die Türkei warnte das Assad-Regime vor einer Gefährdung der regionalen Sicherheit. Außenminister Ahmet Davutoğlu machte deutlich, seine Regierung werde nicht tatenlos zusehen, falls die Spannungen in der Region aufgrund der Gewalt des Regimes zunehmen sollten.

"Wenn eine Regierung gegen das eigene Volk vorgeht und die Menschen davor flüchten, gefährdet es nicht nur seine eigene Sicherheit, sondern auch die der Türkei", sagte Davutoğlu. In diesem Fall habe Ankara die Verantwortung und die Macht zu sagen: "Nun ist aber genug.". Welche Schritte das Land unternehmen könnte, teilte der Minister aber nicht mit. Hunderte Syrer sind bereits vor der Gewalt in die Türkei geflohen.

Unterdessen spielen sich an der türkisch-syrischen Grenze dramatische Szenen ab. Leichen und ausgebrannte Militärfahrzeuge lägen unbeachtet am Straßenrand, berichteten Lastwagenfahrer, die kürzlich in Syrien waren. Die syrischen Grenzposten schössen auf alles, was sich bewege, sagten Anwohner und Flüchtlinge.

Syrischer Nationalrat bittet Österreich um Hilfe

Der von der Opposition gebildete syrische Nationalrat bat Österreich um humanitäre und finanzielle Unterstützung. Österreich und die anderen europäischen Staaten müssten außerdem das brutale Vorgehen des syrischen Machthabers gegen sein Volk verurteilen, sagte der Vorsitzende des Übergangsrates, Burhan Ghalioun, nach einem Gespräch mit dem österreichischen Außenminister Michael Spindelegger in Wien.

Ghalioun sagte, die aktuelle Lage sei dramatisch. Die Armee von Assad terrorisiere und töte, zerstöre Gebäude und Moscheen. Er verlange keine militärische Hilfe, "aber das Morden zu stoppen ist eine Hauptaufgabe dieser Weltgemeinschaft". Nach einem Sturz Assads müsse Syrien ein demokratischer Staat werden. Es werde eine Nationalkonferenz zur Aussöhnung und Beendigung der Gewalt geben.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden in Syrien seit Beginn der Demonstrationen im März über 4.000 Menschen getötet. Internationale Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass der überwiegende Teil der Todesopfer aus den Reihen der Regimegegner stammt. Assad bestreitet jede Verantwortung für die Toten bei den Unruhen in seinem Land.