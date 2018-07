Martin Schulz wurde am 20. Dezember 1955 in in Hehlrath, damals Gemeinde Kinzweiler, heute Stadt Eschweiler (bei Aachen, Nordrhein-Westfalen) geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Schulz trat mit 19 Jahren in die SPD ein, war mit 31 Jahren bereits Bürgermeister in der nahen Kleinstadt Würselen, bevor er 1994 ins Europaparlament gewählt wurde. Seit 1999 ist er zudem im Parteivorstand und im Präsidium der SPD vertreten. Die sozialistische Fraktion im Straßburger Parlament führt er seit 2004.