Seine Stimme hat Omar Sabry schon lange verloren. Auch frischer Pfefferminztee hilft nicht gegen seine Heiserkeit. Seit drei Wochen zieht er mehrmals in der Woche mit anderen Aktivisten durch Heliopolis, einen Stadtteil im Nordosten von Kairo und leitet die Sprechchöre an. Er schreit sich seine Wut aus dem Leib, gegen die Lügen des Militärrats, gegen die Gewalt.

Omar Sabry ist Mitte zwanzig, arbeitet als Berater, doch sein Herz gehört der Revolution. Er und seine Mitstreiter wollen die Bevölkerung wachrütteln. Sie zeigen auf öffentlichen Plätzen Videos über das brutale Vorgehen der Polizei und des Militärs gegenüber Demonstranten, bilden Menschenketten, sprayen Graffitis. Sie haben Großes vor, sie wollen die Massen zurück auf die Straße bringen . Am 25. Januar, an dem Tag, an dem vor einem Jahr der Aufstand gegen das Regime Mubarak begonnen hat, planen sie erneut zu rebellieren. "Wir müssen unsere Revolution zu Ende führen", sagt Omar.

Denn seit Beginn der Revolution vor einem Jahr hat sich in Ägypten wenig verändert. Zwar ist Mubarak gestürzt, die alte Garde sitzt aber noch immer tief im Sattel, gestützt vom Militärrat. Prozesse gegen den ehemaligen Präsidenten Mubarak und seinen Getreuen werden regelmäßig verschleppt. Bis heute wurde kein einziger Polizist zur Rechenschaft gezogen, der beim Aufstand vor einem Jahr Demonstranten erschoss.

Stattdessen lieferte sich die Polizei weitere Straßenschlachten mit den Demonstranten, bei denen laut Angaben von Revolutionären seit Juli mindestens 120 Menschen getötet, mehr als 6.000 verletzt wurden. Damit es keinen Aufschrei um Menschenrechtsverletzungen mehr gibt, wurden kritische NGOs geschlossen. Und auch Aktivsten und Bloggern wird der Mund verboten . Manche werden von Schergen des Regimes auf der Straße zusammengeschlagen, anderen wird gleich vor dem Militärgericht kurzer Prozess gemacht. Mehr als 12.000 Zivilisten wurden laut Human Rights Watch vor ein Militärtribunal gestellt, so viele waren es selbst in 30 Jahren Mubarak nicht.

Menschen wollen Brot, Freiheit und Gerechtigkeit

Der Militärrat ist taub für den Aufschrei nach Brot, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit, der vor einem Jahr durch Ägypten schwappte. Die Aktivisten wollen den Militärrat nun stürzen, sie fordern eine sofortige Übergabe der Macht an den Parlamentspräsidenten und eine vorgezogene Präsidentenwahl, bereits im April statt im Juni. Sie wollen verhindern, dass der Militärrat an der Verfassung mitschreibt.

54 Parteien und politische Bewegungen haben darum zu Demonstrationen aufgerufen – nicht nur in Kairo, landesweit. Doch damit ein weiteres Aufbegehren erfolgreich sein kann, muss es Omar und den anderen Aktivisten gelingen, die Bevölkerung für sich zu gewinnen. Viele Ägypter sind revolutionsmüde, wollen Essen, Sicherheit, Stabilität, nur nicht noch mehr Chaos. Deshalb geht Omar von Stadtviertel zu Stadtviertel, klärt auf mit Flyern, Bildern und Videos.