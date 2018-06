Im Zuge einer Amnestie für politische Gefangene hat die Führung in Birma eine Reihe prominenter Dissidenten begnadigt, unter ihnen auch den früheren Ministerpräsidenten Khin Nyunt. Er war 2004 nach seinem Sturz im Zuge eines Machtkampfes in der Militärregierung inhaftiert worden.

Schon am Donnerstag hatte die birmanische Regierung die Freilassung von 651 Häftlingen angekündigt. Unter den Begnadigten ist auch der prominente Dissident und frühere Studentenführer Min Ko Naing, der den Aufstand 1988 anführte, und der Mönch Gambira, der den Aufstand 2007 organisierte. Der 2007 zu 65 Jahren Gefängnis verurteilte Studentenführer Htay Kywe wurde ebenfalls begnadigt. Die jetzt Freigelassenen hatten teilweise Jahrzehnte hinter Gittern verbracht.

Die Partei von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi nannte die Amnestie ein "positives Zeichen". Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch begrüßte die Freilassungen. "Jahrelanger Druck hat die Regierung offenbar dazu gebracht, endlich das Richtige zu tun", sagte die stellvertretende Asien-Direktorin Elaine Pearson. "Die Regierung muss nun dafür sogen, dass die Freigelassenen ohne Hindernisse politisch aktiv werden und an den bevorstehenden Nachwahlen teilnehmen können."

Anführer des Aufstands von 1988

Min Ko Naing war nach dem Aufstand 1988 festgenommen worden und bis 2004 im Gefängnis gewesen. Proteste gegen die Wirtschaftspolitik der damaligen Militärregierung waren 1988 in politischen Unruhen eskaliert – das Regime schlug die Rebellion gewalttätig nieder. 3.000 Menschen kamen nach Schätzungen dabei ums Leben. Durch die Ereignisse wurde Suu Kyi in ihre politische Rolle gebracht : Sie lebte zu der Zeit eigentlich im Ausland und war nur nach Birma gereist, um ihre sterbende Mutter zu betreuen. Min Ko Naing setzte später seine politische Arbeit fort und wurde international mehrfach mit Menschenrechtspreisen ausgezeichnet. Seit August 2007 war er wieder im Gefängnis.

Khin Nyunt war Chef des Militärgeheimdienstes und startete nach seiner Ernennung 2003 ein Programm "Sieben Schritte zur Demokratie". Der damalige Juntageneral Than Shwe entließ ihn jedoch und setzte ihn 2004 unter Hausarrest.

Birma auf dem Weg zur Demokratie?

Die USA und die Europäische Union hatten die Freilassung politischer Häftlinge zur Bedingung für die Aufhebung ihrer Sanktionen gegen das südostasiatische Land gemacht. Im Oktober waren in Birma bei einer ersten Amnestie 200 politische Gefangene freigelassen worden. Schätzungen zufolge sitzen jedoch noch immer zwischen 500 und 1.500 Dissidenten in den Gefängnissen des Landes.

Nach Jahrzehnten der Militärherrschaft wird Birma seit März vergangenen Jahres von einer nominell zivilen Regierung unter Ex-General Thein Sein geführt. Sie hat eine Reihe von Reformen eingeleitet und sich für Gespräche mit der Opposition geöffnet . Am Donnerstag hatte die Regierung nach mehr als einem halben Jahrhundert einen Waffenstillstand mit einer Rebellengruppe der ethnischen Minderheit der Karen geschlossen.

Die 66-jährige Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi will bei einer für den 1. April geplanten Nachwahl zum Parlament in einem Wahlkreis bei Rangun antreten. Ein Berater der birmanischen Präsidentschaft hatte Suu Kyi für den Fall ihrer Wahl zur Abgeordneten am Wochenende überraschend ein "angemessenes" Regierungsamt in Aussicht gestellt . Am Mittwoch hatte Suu Kyi erklärt, ihr Land stehe "am Rande des Durchbruchs zur Demokratie".