Die französische Regierung erhöht den Druck zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer und ist auch zu einer Einführung ohne Deutschland bereit. Finanzminister François Baroin bestätigte Aussagen des Präsidentenberaters Henri Guaino mit den Worten, die Steuer werde noch in diesem Jahr "das Licht der Welt erblicken". Er werde kommende Woche bei einem Treffen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble das Thema beraten.

Guaino hatte gesagt, Präsident Nicolas Sarkozy wolle Finanztransaktionen notfalls im Alleingang besteuern. Bis Ende Januar werde eine Entscheidung dazu fallen. Er hoffe auf einen gemeinsamen Vorstoß mit Deutschland. Am Montag wollen Sarkozy und Kanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen in Berlin das Thema besprechen. Die Bundesregierung lehnt nationale Alleingänge bislang ab. Sie strebe weiter an, die Abgabe innerhalb der 27 EU-Staaten einzuführen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert .

Bundesfinanzminister Schäuble hatte sich zuletzt offen gezeigt für ein alternatives Modell nur im Kreis der Euro-Staaten. Der Koalitionspartner FDP steht einer solchen kleinen Lösung allerdings skeptisch gegenüber.

EU-Kommission treibt Pläne voran

Die EU-Kommission hatte kürzlich einen Vorschlag gemacht , wonach kommerzielle Aktien- und Anleihengeschäfte mit einem Mindestsatz von 0,1 Prozent und Derivategeschäfte von 0,01 Prozent besteuert werden sollten. Die Kommission verspricht sich davon Einnahmen von etwa 57 Milliarden Euro pro Jahr. In der EU lehnt vor allem Großbritannien eine solche Steuer vehement ab.

Die EU-Kommission sprach sich für ein abgestimmtes Vorgehen der Mitgliedsländer aus. Alle Länder sollten einen Beitrag leisten, um die Diskussion voranzubringen, sagte eine Sprecherin von Steuerkommissar Algirdas Semeta. Es sollten Initiativen vorgelegt werden, um einen "kohärenten" Ansatz und "wirksame Ergebnisse" zu erreichen. Die dänische EU-Präsidentschaft wolle das Thema vorantreiben, und die Kommission rechne in der ersten Hälfte des Jahres 2012 mit Fortschritten, teilte die Sprecherin mit.