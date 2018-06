Die Verteidiger von gefangenen Terrorverdächtigen im US-Lager Guantánamo Bay haben angekündigt, jeglichen Schriftverkehr mit ihren Mandanten einstellen zu wollen. Einem Bericht der Washington Post zufolge sei dieser Schritt nötig, weil der Kommandeur der Einrichtung die Post der Gefangenen künftig überwachen lassen will. Der Chef der Militäranwälte, Oberst Jeffrey Colell, habe sein Verteidigerteam angewiesen, die Zustimmung zu den Kontrollen zu verweigern. Die Überwachung verstoße gegen das Prinzip der Vertraulichkeit des Austausches zwischen Anwalt und Mandant.



Dem Bericht zufolge hatte der Leiter des Lagers, Admiral David Woods, im Dezember entschieden, dass ein spezielles Team aus Pentagon- und anderen Sicherheitsbeamten eingehende Post künftig auf verbotene Inhalte hin überprüfen solle. Informationen aus dem Schriftverkehr würden aber nicht den Anklagevertretern in anstehenden Verfahren gegen Gefangene zugänglich gemacht.

Angemessene Verteidigung ist ohne Vertraulichkeit nicht möglich



Colell sagte der Washington Post zufolge, dass eine angemessene Verteidigung der Gefangenen ohne Wahrung des Vertraulichkeitsprinzips nicht möglich sei. Somit würde eine Zustimmung zu den Kontrollen gegen die Grundsätze des Anwaltsberufs verstoßen.



In dem Lager werden derzeit noch 171 Gefangene festgehalten. Die US-Regierung plant nach eigenen Angaben Militärtribunale gegen mehrere Dutzend von ihnen. Die übrigen Häftlinge sollen entweder freigelassen oder auch unbegrenzt ohne Prozess festgehalten werden, wenn die Beweise für ein Verfahren nicht ausreichen. Das Gefängnis besteht bereits seit dem 11. Januar 2002. Am Mittwoch, dem zehnten Jahrestag, hatten in Washington Hunderte Menschen für eine Schließung demonstriert.