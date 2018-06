Der iranische Präsident Mahmud Ahmadineschad hat eine entschlossene Reaktion seines Landes auf neue US-Sanktionen angekündigt . Iran werde "dem Druck seiner Feinde" entgegentreten, hieß es in einer Mitteilung des Staatschefs an die Notenbank, die auf der Internetseite der Präsidentschaft veröffentlicht wurde.

"Wir müssen das Volk und die Nation gegen Verschwörungen der Feinde verteidigen", schreibt Ahmadineschad darin weiter. Derzeit habe die iranische Wirtschaft im Übrigen "keine Probleme". Die US-Sanktionen betreffen insbesondere die Zentralbank in Teheran .

Die Drohungen Ahmadineschads wurden durch eine Militäraktion Irans unterstrichen.

Iran testet Mittelstrecken-Raketen

Die Armee feuerte im Rahmen eines Marinemanövers nahe der Seestraße von Hormus eine Mittelstreckenrakete ab , wie der für die Übung zuständige Admiral Mahmud Mussawi laut Nachrichtenagentur Irna sagte. Die Rakete verfüge über "neueste Technologie" und sei in Iran "entwickelt und hergestellt" worden. Mussawi kündigte zudem an, dass die Marine am Montag zum Abschluss ihres am 24. Dezember begonnenen Manövers eine Sperrung der Meerenge von Hormus üben werde. Die Durchfahrt sämtlicher Schiffe solle so unmöglich gemacht werden, wenn die Islamische Republik dies beschließe.

Der Admiral sagte in diesem Zusammenhang jedoch auch, sein Land habe nicht die Absicht, die für Öltransporte wichtige Meerenge von Hormus dauerhaft zu blockieren. Am Dienstag hatte Irans Vizepräsident Mohammed Resa Rahimi das noch anders ausgedrückt und eine mögliche Sperrung der Meerenge für Öltransporte angedeutet.

Zudem hatte Iran angekündigt, Langstreckenraketen zu testen. Diese könnten Israel und die US-Militärstationen im Nahen Osten erreichen. Die USA hatten trotz dieser Drohung am Samstag neue Sanktionen wegen des umstrittenen Atomprogramms Irans in Kraft gesetzt. Die Strafmaßnahmen treffen die iranische Wirtschaft empfindlich und sollen die Führung weiter unter Druck setzen. Die Europäische Union kündigte ihre Entscheidung über eine Ausweitung der Sanktionen für spätestens den 30. Januar an.

Gleichzeitig wurde auch bekannt, dass die USA ihre Verbündeten in der Golfregion mit weiteren Kampfjets und Abfangraketen ausstatten wollen. Die USA hatten angekündigt, eine Blockade der Meerenge von Hormus nicht hinnehmen zu wollen.