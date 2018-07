Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney hat auch die Vorwahlen im US-Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Der frühere Gouverneur von Massachusetts siegte mit 16 Prozentpunkten Vorsprung und bleibt damit der wahrscheinlichste Herausforderer von Präsident Barack Obama. Auf den zweiten Platz kam der Abgeordnete Ron Paul, gefolgt von Ex-Botschafter Jon Huntsman.

Romney, der auch schon die Vorwahlen in Iowa gewonnen hatte, holte dem Nachrichtensender CNN zufolge rund 39 Prozent der Stimmen. In seiner Siegesrede griff er Obama an. "Dem Präsidenten sind die Ideen ausgegangen. Jetzt gehen ihm die Ausreden aus", rief Romney seinen Anhängern zu. "Ich stehe bereit, uns auf einen anderen Weg zu führen." Meinungsforscher sahen den Ex-Gouverneur auch bei den nächsten Vorwahlen am 21. Januar in South Carolina und zehn Tage später in Florida klar in Führung.

Paul erreichte laut CNN 23 Prozent der Stimmen. Er sei Romney "auf den Fersen", erklärte er. Der Abgeordnete hat mit seiner Vision eines Minimalstaates eine treue Anhängerschar hinter sich, seine Ansichten gelten aber auch in der eigenen Partei als nicht mehrheitsfähig. Huntsman kam auf 17 Prozent. Der als moderater Konservativer geltende ehemalige US-Botschafter in China hatte den Vorwahl-Auftakt in Iowa übersprungen und alle Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden in New Hampshire gesetzt. "Wir sind im Rennen", sagte er. "Mit dem dritten Platz ist das Ticket gelöst."

Gingrich abgeschlagen

Auf den früheren Chef des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, entfielen zehn Prozent. Für den christlich-konservativen Ex-Senator Rick Santorum, der in Iowa nur acht Stimmen weniger als Romney hatte, votierten in New Hampshire neun Prozent. Beide Bewerber erklärten aber, im Rennen bleiben zu wollen. Abgeschlagen mit etwa einem Prozent war der texanische Gouverneur Rick Perry. Er hatte dem Neuengland-Staat keine Bedeutung zugemessen und am Dienstag bereits in South Carolina Wahlkampf gemacht.

US-Vorwahlen Interaktive Grafik © ZEIT ONLINE Die Kandidaten der Republikaner konkurrieren in mehr als 50 Vorwahlen um die Nominierung zum US-Präsidentschaftskandidaten der Partei. Wer wird das Rennen machen und bei der Wahl am 6. November gegen Amtsinhaber Barack Obama (Demokraten) antreten? Verfolgen Sie die Entscheidungen in unserer interaktiven Übersicht.

Den ganzen Tag lang hatten in New Hampshire Republikaner und Parteilose ihre Stimme abgegeben, Mitglieder der Demokraten durften sich dagegen an der Vorwahl nicht beteiligen. Mit einer Bevölkerung von 1,3 Millionen Menschen lebt in dem Bundesstaat nur ein winziger Bruchteil der 310-Millionen-Bevölkerung der USA. Die zwölf Delegiertenstimmen, die der Staat für die offizielle Kandidatenkür auf dem Parteitag Ende August zu vergeben hat, fallen kaum ins Gewicht. Wie in Iowa entsteht die Bedeutung vor allem durch das große Medieninteresse am Abschneiden der Bewerber in den ersten Tests an der Wahlurne.

Mit Siegen in den ersten beiden Vorwahlen ist Romney weiter der große Favorit, um für die Republikaner bei den Präsidentschaftswahlen am 6. November Obama herauszufordern. Der Multimillionär hat die meisten Spendengelder gesammelt und ein starkes Wahlkampfteam im Rücken. Landesweite Umfragen zeigten jedoch, dass große Teile der Basis mit Romney fremdeln: Viele Republikaner halten ihn für keinen lupenreinen Konservativen, weil er bei Themen wie Abtreibung oder Waffengesetzen früher eher liberale Ansichten vertrat.