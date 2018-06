Die nordkoreanische Führung hat das neue Jahr mit einem Aufruf zur absoluten Gefolgschaft des neuen Machthabers Kim Jong Un begonnen. Die Partei, die Streitkräfte und das gesamte Volk sollten von der festen Überzeugung geleitet sein, "menschliche Bollwerke und Schilde zur Verteidigung Kim Jong Uns bis zum Tod zu werden". Das stand in einem Neujahrsleitartikel der drei wichtigen, amtlichen Zeitungen des kommunistischen Landes.

Das umstrittene Atomprogramm Nordkoreas fand keine Erwähnung. Allerdings wurde die Nahrungsmittelknappheit der weitgehend verarmten Bevölkerung als "brennende Frage" bezeichnet, die zum Aufbau eines "florierenden Landes" gelöst werden müsse. 2012 werde das Jahr eines stolzen Sieges, in dem sich eine Ära des Wohlstands entfalte, hieß es weiter. Zudem wurde in der Neujahrsbotschaft mitgeteilt, dass die Streitkräfte gestärkt werden sollen. Nordkorea erneuerte auch seine Forderung an die USA , ihre in Südkorea stationierten 28.500 Soldaten zurückzuziehen.

Die weitgehend isolierte Regierung in Pjöngjang machte in der Erklärung auch ein weiteres mal klar, dass sie die Politik des gestorbenen Alleinherrschers Kim Jong Il fortsetzen will. Hoffnungen auf einen Kurswechsel erteilte das Regime erneut eine Absage .

Es sei bemerkenswert, dass die Lebensmittelkrise angesprochen worden sei, sagten politische Beobachter. Um seine Macht zu festigen, müsse Kim Jong Un die Bekämpfung der Nahrungsmittelknappheit ganz oben auf seine politische Agenda setzen, sagte der südkoreanische Professor für Nordkorea-Studien, Yang Moo Jin. Das Land war in der Vergangenheit immer wieder mit Hungersnöten konfrontiert und auf ausländische Lebensmittelhilfen angewiesen. UN-Angaben zufolge benötigt Nordkorea in diesem Jahr Nahrungsmittellieferungen für fast drei Millionen seiner 24 Millionen Einwohner.

Ohne Hilfen drohen wieder Hungersnöte

Der noch nicht einmal 30-jährige Kim Jong Un wurde am Wochenende offiziell zum Oberbefehlshaber der nordkoreanischen Streitkräfte ernannt. Er ist der jüngste Sohn und Nachfolger des Diktators Kim Jong Il, der das Land 17 Jahre lang führte, nachdem er die Macht 1994 von seinem Vater Kim Il Sung übernommen hatte. Dieser begründete die Dynastie 1948. Die Übernahme des Postens als Oberbefehlshaber ist ein klares Zeichen dafür, dass Kim Jong Un seine Stellung weiter gefestigt hat.



Die Armee ist ein wichtiger Machtfaktor in dem Staat, dessen Führung eine "Militär-Zuerst"-Politik verfolgt. Nach Einschätzung Südkoreas und der USA vollzieht sich der Übergang in Nordkorea bisher stabil.