Es war Barack Obamas dritte Rede zur Lage der Nation und es sprach ein entschlossener, ein kraftvoller und kämpferischer, um nicht zu sagen: ein wahlkämpferischer Präsident.

Obama rühmte die Verdienste seiner Amtszeit und bestritt, dass die amerikanische Supermacht an Kraft und Macht eingebüßt habe und der Welt nicht mehr denselben Respekt einflöße.

Kein Wort über Amerikas gestutzte Rolle, von "leadership from behind" – der Führung aus dem Hintergrund. Im Irakkrieg hatte Obama diesen Begriff in die Welt gesetzt. Stattdessen kraftstrotzende Bemerkungen über Amerikas angebliche Wiederauferstehung als Führungsmacht .

Obamas Rede an die Nation Steuerpolitik Millionäre sollen nach dem Willen Obamas mindestens 30 Prozent Steuern zahlen. Dazu zählen alle Bürger mit einem Einkommen von mehr als einer Million Dollar (etwa 768.000 Euro) im Jahr. Zudem will er für sie verschiedene Steuererleichterungen streichen. Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 250.000 Dollar sollen von Steuererhöhungen verschont bleiben. Energiepolitik Die USA sollen nach dem Willen Obamas unabhängiger von Energieversorgung aus dem Ausland werden. Dazu setzt der Präsident auch auf weitere Vorkommen in der Heimat: So hat er seine Regierung angewiesen, mehr als 75 Prozent der potenziellen Öl- und Gasfelder vor den US-Küsten für die Erschließung zu öffnen. China Obama will faire Handelspraktiken gegenüber China durchsetzen. Dafür will er ein eigenes Überwachungsgremium schaffen: Die Handelspolizei soll etwa gegen unzulässige Exporthilfen und Raubkopierer vorgehen und dafür sorgen, dass weniger gefälschte oder gesundheitsschädliche Güter über die Grenze in die USA kommen. Iran Im Atomstreit betonte Obama die Entschlossenheit der USA, eine Bewaffnung des Iran mit Nuklearwaffen unbedingt zu verhindern. "Ich werde keine Optionen vom Tisch nehmen, um dieses Ziel zu erreichen", sagte er. Allerdings sei eine friedliche Lösung noch immer möglich, "wenn der Iran den Kurs ändert und seinen Verpflichtungen nachkommt".

So gut wie nichts sagte Obama zur Euro-Krise und wie sie den sanften Wirtschaftsaufschwung in Amerika gefährden könnte. Auch verlor er kaum ein Wort über den horrenden Schuldenberg der USA von 15 Billionen Dollar und wie man sich aus dem Klammergriff der chinesischen Gläubiger befreien könnte. Stattdessen markige Worte in Richtung Peking .

Obama lobt eigene Erfolge

Wahlkampfzeiten sind keine Gelegenheit für eine kritische Selbstschau . Es sind Augenblicke für rhetorischen Trommelwirbel und die Zurschaustellung der eigenen Erfolge. Sie sind beachtlich und Obama zählte sie alle auf, von der Erschießung Osama bin Ladens über die Beendigung des Irakkriegs bis zur Rettung der Autoindustrie und der Verabschiedung der umstrittenen Gesundheitsreform.

Immer wieder beschwor Obama die Pflicht zur Gemeinsamkeit und zu Kompromissen. Und er mahnte, sich ein Beispiel an den Soldaten zu nehmen, die ungeachtet ihrer politischen und persönlichen, ihrer religiösen und ethnischen Unterschiede solidarisch ihrem Land dienten.

Doch diese Rede sollte keine Brücken bauen. Im Wahljahr ist dies auch nahezu unmöglich. Diese Rede zur Lage der Nation hatte vor allem das Ziel, die eigenen demokratischen Reihen zu schließen und den Kampfgeist der ermüdeten und in harten Regierungsjahren enttäuschten Anhänger wiederzuerwecken. Das ist Obama brillant gelungen.