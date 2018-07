Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat Griechenland kurz vor dem EU-Gipfel zu weiteren Reformen aufgefordert. Die Europäer seien bereit, Griechenland beizustehen, sagte Schäuble dem Nachrichtenportal Wall Street Journal Deutschland . "Aber wir können nicht ersetzen, dass Griechenland diese Maßnahmen umsetzen muss." Ohne Reformen sieht Schäuble keinen Sinn in weiteren Finanzhilfen. "Dann gibt es gar keine Summe Geld, die das Problem lösen kann."

Die Probleme in Griechenland seien ohne starke Anpassungen nicht zu bewältigen. Dafür brauche das Land möglicherweise unterstützende Maßnahmen der anderen Länder, sagte Schäuble der Internet-Seite. "Vielleicht müssen wir auch im Kreise der Partner darüber nachdenken, wie man den Griechen bei dieser schwierigen Aufgabe noch enger zur Seite stehen kann."

Zu einer geforderten stärkeren Beteiligung öffentlicher Geldgeber äußerte sich Schäuble zurückhaltend. "Wir dürfen nicht vergessen, dass der öffentliche Sektor – also die Steuerzahler in den Ländern der Eurozone – seit 2010 Griechenland mit vielen Milliarden zur Seite steht und dies auch in Zukunft tun wird."

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem informellen Gipfel in Brüssel unter anderem schärfere Regeln zum Schuldenabbau vereinbaren und zugleich Wege zu mehr Wachstum diskutieren. Die Rettung Griechenlands ist offiziell kein Thema, dürfte aber angesichts der parallel laufenden Verhandlungen mit privaten Gläubigern über einen Forderungsverzicht am Rande zur Sprache kommen.

Zudem sorgt ein deutscher Vorstoß für Aufsehen, Griechenland als Bedingung für weitere Hilfen bestimmte Budgetrechte abzuerkennen . Geplant ist, einen EU-Kontrolleur einzusetzen, der alle größeren Ausgaben Griechenlands überwache und ein Veto-Recht habe. Griechenland und auch die EU-Kommission lehnten das Vorhaben ab.

Kritik an Vorschlag über Sparkommissar

In einigen EU-Ländern rief die Forderung nach einem Sparkommissar Kritik hervor. "Griechenland hat harte Bedingungen zu erfüllen, es ist für die Griechen sicher nicht leicht", sagte der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann vor Gipfelbeginn in Brüssel bei einem Vortreffen sozialdemokratischer Politiker. "Aber beleidigen muss man niemanden in der Politik. Das bringt nichts und das führt nur in die falsche Richtung."



Auch aus Luxemburg kam Kritik an dem Vorstoß Deutschlands. Es müsse darauf geachtet werden, die Griechen "nicht mehr als nötig zu verletzen", sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. "Diese Drohungen gehen in die falsche Richtung." Es stehe allenfalls den europäischen Institutionen, nicht aber den deutschen Politikern zu, eine Vormundschaft für Griechenland zu fordern. "Das größte Land der EU, Deutschland, muss in seinen Äußerungen vorsichtiger sein", mahnte Asselborn die Regierung in Berlin .

Kauder schließt ESM-Aufstockung nicht aus

Derweil wird in Berliner Regierungskreisen über eine mögliche Aufstockung des Euro-Rettungsschirms ESM diskutiert. Unionsfraktionschef Volker Kauder schloss diese nicht mehr aus. "Im Augenblick sehe ich keine Notwendigkeit, aber ich kann nicht ausschließen nach dem Motto: Das kommt überhaupt nicht", sagte Kauder im ARD-Morgenmagazin.

Vor einer Woche waren Berichte kursiert, nach denen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine ESM-Aufstockung über die bisher geplanten 500 Milliarden Euro hinaus anstrebt. Das Vorhaben sei aber am Widerstand aus der Union , unter anderem von Kauder, gescheitert.

Italiens Regierungschef Mario Monti und IWF-Chefin Christine Lagarde hatten eine Ausweitung des ESM gefordert . Auch SPD-Bundestagsfraktionschef Frank-Walter Steinmeier schloss sich der Forderung an . Hingegen erneuerte FDP-Chef Rösler seine Ablehnung.