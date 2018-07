US-Soldaten haben in Somalia zwei Geiseln aus der Gewalt von Piraten befreit. Die US-Bürgerin Jessica Buchanan und der Däne Poul Hagen Thisted, die für eine dänische Hilfsorganisation arbeiten, seien an einen sicheren Ort gebracht worden, teilte der dänische Flüchtlingsrat mit. Die beiden waren im Oktober in der Stadt Galkayo in der halb-autonomen Region Galmudug verschleppt worden, wo sie für eine dänische Minenräum-Organisation arbeiteten.

"Dies ist eine weitere Botschaft an die Welt, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika gegen jede Drohung gegen unsere Landsleute wehren werden", sagte US-Präsident Barack Obama . Zwar gehen die USA und auch Frankreich strikt gegen somalische Piraten vor dem Horn von Afrika vor, die dort Handelsschiffe kapern, die Besatzungen als Geiseln nehmen und Millionen Dollar Lösegeld erpressen. Auf somalischem Gebiet sind solche Militäreinsätze jedoch ungewöhnlich, zumal selten Piraten hinter der Verschleppung von Ausländern an Land stecken.

Das US-Militär teilte mit, alle neun Geiselnehmer seien getötet worden. Militärhubschrauber hätten die Soldaten zu dem Piraten-Lager in der Nähe von Haradheere gebracht, einer großen Basis im Zentrum des Landes. US-Verteidigungsminister Leon Panetta sagte, kein US-Soldat sei bei dem Einsatz ums Leben gekommen.

Der dänische Außenminister Villy Sövndal hatte zuvor mitgeteilt, die US-Regierung habe sich wegen des schlechten Gesundheitszustands einer der beiden Geiseln für den Militäreinsatz entschieden. Dieser bereite aber nicht zwangsläufig den Weg für ähnliche Einsätze.

Der Gouverneur der Region Galmudug, Mohamed Ahmed Alim, sagte, er danke den USA für ihren Einsatz. "Die Piraten haben den Frieden und die Moral in der ganzen Region zerstört. Sie sind eine Mafia." Alim hielt sich in Hobyo, einem Piraten-Lager nördlich von Haradheere, auf, um über die Freilassung eines am Samstag verschleppten US-Journalisten zu verhandeln.