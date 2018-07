Durch einen überraschenden Sieg von Newt Gingrich bei der US-Vorwahl in South Carolina ist das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur wieder völlig offen. Der einstige Sprecher des Repräsentantenhauses gewann bei der parteiinternen Abstimmung klar gegen den Favoriten Mitt Romney . Gingrich kam nach Auszählung aller Stimmen auf 40,4 Prozent, während der Ex-Gouverneur von Massachusetts 27,8 Prozent erzielte. Der ehemalige Senator aus Pennsylvania , Rick Santorum, wurde mit 17 Prozent Dritter. Der Kongressabgeordnete Ron Paul erhielt 13 Prozent.

Noch vor wenigen Tagen hatten Meinungsforscher Gingrich abgeschlagen auf dem zweiten Platz gesehen. Die Vorwahl in dem Südstaat war daher von Experten bereits als Vorentscheidung für das gesamte Rennen um die Nominierung des Herausforderers von Präsident Barack Obama erachtet worden. Romney räumte seine Niederlage schon kurz nach Schließung der Wahllokale ein: "Dies ist ein harter Kampf. Wir müssen noch einen weiten Weg gehen", sagte er.

South Carolina schickt 25 Delegierte zum Nominierungsparteitag der Partei im August, wo insgesamt 1.144 Stimmen für eine Nominierung zum Gegenkandidaten von Obama erforderlich sind. Seit 1980 konnte sich jedoch bislang jeder Gewinner der republikanischen Vorwahlen in South Carolina letztendlich die Präsidentschaftskandidatur sichern.

Die nächste Vorwahl wird am 31. Januar in Florida abgehalten. Die Republikaner nominieren ihren Präsidentschaftskandidaten offiziell Ende August auf einem nationalen Parteitag, die eigentliche Präsidentenwahl findet Anfang November statt. In Florida liegt Romney in den Umfragen deutlich in Führung.