Bei einem Anschlag in Damaskus sind nach offiziellen Angaben 26 Menschen getötet worden. Weitere 63 Menschen seien bei dem Selbstmordanschlag im Zentrum der Hauptstadt verletzt worden, meldete das syrische Staatsfernsehen. In der Nähe einer Grundschule im Al-Midan-Viertel habe sich ein Selbstmordattentäter an einer Ampel in die Luft gesprengt, hieß es. Das Fernsehen sendete Bilder von schreienden Männern, die Leichenteile zeigen und islamistische Terroristen der Tat bezichtigten.

Den Staatsmedien zufolge handelt es sich bei der Mehrzahl der Opfer um Zivilisten. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Sana befanden sich auch Sicherheitskräfte unter den Opfern. Nach Angaben von Oppositionellen wurde eine Polizeiwache oder ein Gebäude des Geheimdienstes angegriffen.

Die syrischen Staatsmedien bezeichneten den Akt als "terroristischen" Anschlag. Die Explosion ereignete sich zu einer Zeit, in der viele Menschen auf der Straße waren, um rechtzeitig zum Freitagsgebet in der Moschee zu sein. Im Al-Midan-Viertel hatte es in den vergangenen Monaten mehrfach Proteste gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad gegeben. In den Internetforen der Regimegegner hieß es, der Sicherheitsapparat habe den Anschlag verübt.

Nervosität in der ganzen Stadt

Anwohner berichteten, wegen des Freitagsgebets seien mehr Sicherheitskräfte in Al-Midan unterwegs als üblicherweise. Viele Straßen seien gesperrt. In der ganzen Stadt herrsche Nervosität.

Am 23. Dezember waren in Damaskus bei Anschlägen gegen Gebäude des Geheimdienstes und der Sicherheitskräfte verübt worden. Insgesamt 44 Menschen wurden getötet, mehr als 160 verletzt. Die Regierung bezeichnete ein angebliches Bekennerschreiben der Muslimbrüder im Internet als Fälschung. Ein Sprecher der sunnitisch-islamistischen Bewegung warf der Führung in Damaskus vor, hinter dem gefälschten Dokument und den Anschlägen zu stecken.

Seit zehn Monaten bekämpfen sich in Syrien die Opposition und Assads Sicherheitskräfte. Seit Beginn der Unruhen wurden nach UN-Angaben mehr als 5.000 Menschen getötet .

Derzeit sind Beobachter der Arabischen Liga in Syrien unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Sie sollen auch die Umsetzung eines Friedensplanes überwachen, der die Freilassung Tausender Häftlinge, den Rückzug der Armee aus den Städten und Gespräche zwischen Regierung und Opposition vorsieht.