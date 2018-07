Der Volksaufstand in Syrien hat nach fast einem Jahr den Rand der Hauptstadt Damaskus erreicht. In mehreren Vororten waren in der Nacht und tagsüber Kämpfe im Gange, deren Lärm nach Angaben von Bewohnern auch im acht Kilometer entfernten Zentrum der Metropole zu hören war.

Seit den Morgenstunden waren im Vorort Duma Kämpfe im Gange, wie ein Armeeoffizier sagte. Die Einsatzkräfte suchten in den Lagern der Regierungsgegner nach Waffen und steckbrieflich gesuchten Personen. Die in London ansässige Organisation Syrian Observatory for Human Rights sprach von 200 Festgenommenen. Kämpfe wurden auch aus den Vororten Harasta und Irbin gemeldet.

Aus Sicht der Opposition sind die Kämpfe Ausdruck wachsender Stärke der Aufständischen . "Die Freie Syrische Armee hat Teile von Damaskus-Land fast vollständig unter ihrer Kontrolle und kontrolliert Duma und Harasta teilweise", sagte ein Aktivist.

Vertreter der Regierung nahmen unterdessen Waffenstillstandsverhandlungen mit den Aufständischen auf. "Viele sind fehlgeleitet", sagte der Gouverneur von Damaskus-Land, Hussein Machluf, den Beobachtern der Arabischen Liga an einem Kontrollpunkt vor Irbin. Die Behörden stünden im Gespräch mit den Rebellen, "die letztlich auf den rechten Weg zurückfinden werden".

Liga will der UN ihren Plan präsentieren

Die arabischen Beobachter kehrten unverrichteter Dinge an dem Kontrollpunkt um. Sie zeigten sich zudem verunsichert über den Sinn ihres um einen Monat verlängerten Einsatzes. Oppositionsgruppen werfen ihnen vor, das gewaltsame Vorgehen der Regierung diplomatisch zu bemänteln.

In scharfen Worten forderte Liga-Chef Nabil Elarabi den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad auf, den Militäreinsatzes gegen Zivilisten zu beenden. Die Staatengruppe sei über das anhaltende Töten und die Gewalt in Syrien besorgt. Seit Beginn des Aufstandes gegen den seit mehr als 40 Jahren herrschenden Assad-Clan sind nach Schätzungen der UN mehr als 5.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung spricht von 2.000 Toten, bei denen es sich überwiegend um Angehörige der Sicherheitskräfte handeln soll.

Elarabi kündigte für kommenden Montag eine Reise zu den UN nach New York an, um der Weltorganisation den auf den Rücktritt Assads zielenden Syrien-Plan der Arabischen Liga zu erläutern. Die USA wollen die Initiative möglichst bald in den Sicherheitsrat einbringen, wo sie jedoch auf den Widerspruch der Vetomächte Russland und China stoßen dürften.

Das russische Außenministerium erklärte derweil, es werde seine eigene Syrien-Resolution im Sicherheitsrat vorantreiben. Die Regierung in Moskau hat bisher eine Verurteilung der Gewalt in dem Nahost-Staat verhindert.