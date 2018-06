Die Lage in Syrien hat sich nach UN-Angaben durch die Anwesenheit der Beobachtermission nicht entspannt, sondern noch verschlimmert. Seit der Ankunft der Beobachter der Arabischen Liga am 26. Dezember seien 400 Menschen getötet worden. "Im Durchschnitt gibt es 40 Tote jeden Tag", sagte UN-Untergeneralsekretär Lynn Pascoe im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Diese Rate sei deutlich höher als die vor dem Eintreffen der Beobachter, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Susan Rice . Pascoe hatte zuvor hinter verschlossenen Türen den Sicherheitsrat über die Lage in Syrien unterrichtet.

Auch am Dienstag starben in Syrien nach Angaben von Aktivisten 31 Menschen. Die meisten Toten habe es in Deir as-Saur gegeben. Bei einem Angriff regimetreuer Schabiha-Milizen wurden nach Angaben der Arabischen Liga in der Stadt Latakia zwei kuwaitische Beobachter der Liga verletzt. In einigen Fällen seien auch Angehörige der Protestbewegung auf die Beobachter losgegangen.

Russland soll endlich handeln

Mehrere UN-Botschafter forderten Russland auf, im Sicherheitsrat ernsthafte Verhandlungen über eine Resolution zur Lage in Syrien aufzunehmen. Eine Einigung über ein härteres Vorgehen gegen Assad ist bisher an den Vetomächten Russland und China gescheitert . Ein von Russland vorgelegter Resolutionsentwurf , der Gewalt auf Seiten der syrischen Sicherheitskräfte und der Opposition verurteilt , geht den USA und ihren Verbündeten nicht weit genug.

Deutschlands UN-Botschafter Peter Wittig forderte rasches Handeln. Er appellierte erneut an die russische Delegation, "endlich in ernsthafte und zügige Textverhandlungen zu einer Resolution einzusteigen". Im vergangenen Jahr waren mehrere Anläufe für eine Resolution gescheitert. Einmal blockierten Russland und China sogar mit ihrem Veto eine Mehrheitsentscheidung des Rates.

Russland lehnt eine "einseitige" Verurteilung des Assad-Regimes im Weltsicherheitsrat ab. Die Beobachter der Arabischen Liga forderten Moskau zu einer schärferen Kontrolle der Aufständischen auf. Die Mission solle nicht nur die Aktionen des Regimes überprüfen, sagte Außenminister Sergej Lawrow in einem Telefonat mit Liga-Generalsekretär Nabil al-Arabi. Zudem müsse sich die syrische Opposition von den "subversiven Aktionen bewaffneter Gruppen" distanzieren.