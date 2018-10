Vor der Küste von Zypern ist ein Schiff mit Munition aus Russland für Syrien gestoppt worden. Das bestätigte ein zyprischer Regierungssprecher. Das Schiff aus St. Petersburg soll Medienberichten zufolge 60 Tonnen Munition an Bord haben und auf dem Weg zum syrischen Hafen Latakia gewesen sein. Das Schiff habe nach einer gründlichen Prüfung die Erlaubnis zur Weiterfahrt erhalten, sagte der Regierungssprecher. "Sein Ziel wird ein anderer Hafen sein - nicht Syrien". Dies habe der Kapitän den zyprischen Behörden zugesagt.

Russland ist neben dem Iran der wichtigste Verbündete des Regimes von Präsident Baschar al-Assad , der seit März mit Gewalt gegen Demonstranten in seinem Land vorgeht. Die Provinz Latakia gilt als Hochburg der Assad-Anhänger, so dass nicht davon auszugehen ist, dass es sich bei der Munition für eine Lieferung an die Deserteure der "Freien Syrischen Armee" handelt.

Zypern hat die Weiterfahrt des Schiffes erlaubt, weil es nach Informationen aus dem Außenministerium nicht mehr bereit ist, legale oder illegale Munitionstransporte aufzunehmen. Im Juli vergangenen Jahres hatte die Regierung Munition aus dem Iran beschlagnahmt, die für Syrien bestimmt gewesen sein soll. Dabei kam es zu einer schweren Explosion , 13 Menschen kamen ums Leben.

Auch in der Türkei wurde eine Lieferung mit Militärmaterial für Syrien gestoppt. Zöllner haben vier iranische Lastwagen angehalten. Die Fahrzeuge würden nun von Experten untersucht, bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums in Ankara am Mittwoch. Türkische Medien berichteten über Hinweise, wonach sich in den am türkisch-syrischen Grenzübergang Öncüpinar beschlagnahmten Lastwagen Sprengstoff und Waffen befinden.

Gewalt gegen arabische Beobachter

Syriens Außenminister Walid Muallim hat unterdessen versprochen, dafür zu sorgen, dass den Beobachtern der Arabischen Liga nichts mehr geschieht. Diese waren in den vergangenen Tagen sowohl von regimetreuen Milizionären als auch von Regimegegnern angegriffen worden. In Latakia hatten Assad-Anhänger ein Fahrzeug attackiert und dabei zwei kuwaitische Beobachter leicht verletzt.

Die arabischen Beobachter, die seit Dezember im Land sind, sollen die Freilassung aller politischen Gefangenen und den Abzug der Armee aus den Protesthochburgen überwachen. Aus Sicht der Opposition ist ihre Mission jedoch gescheitert. Sie sagen, die Gewalt gegen Regimegegner habe in den vergangenen Wochen sogar noch zugenommen .